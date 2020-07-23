YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını onayladı.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay, general ve amiralliğe yükseltildi. YAŞ kararları kapsamında 35 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 294 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatıldı. YAŞ kararlarına göre, 30 general/amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. 226 olan general/amiral sayısı 30 Ağustos itibarıyla 247 olacak. YAŞ kararlarıyla Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe terfi etti. AA

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