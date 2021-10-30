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30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

"Yasama tamam, icrayı çalışıyoruz"

30 Ekim 2021, Cumartesi 22:25
6 partinin temsilcilerinden oluşan “Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim” komisyonunun üyelerinden Prof. Dr. Bahadır Erdem, “Daha Yargıya gelmedik. Anayasada olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı olarak ilerliyoruz. Yasama bitti. Şu anda yürütmedeyiz” dedi.

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin temsilcilerinden oluşan “Güçlendirilmiş Parlamenter Rejim” komisyonunda İyi Parti’yi temsil eden Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, söz konusu çalışmaların detaylarına ilişkin konuştu. Yeniçağ’a açıklamalarda bulunan Erdem, “Hükûmetin gensoru ile düşmesi siyasî istikrarsızlık yaşanmasının önünü kapattık”, “Cumhurbaşkanın tek dönem seçilmesi ve seçildikten sonra aktif siyasete dönmemesine karar verildi”, “Seçim barajı Yüzde 5’i geçmeyecek. Seçim barajı temsilde adaleti sağlayacak şekilde tesis edilecek”, “Anayasa Mahkemesi kesinlikle kapatılmayacak. Son derece sağlıklı bir şekilde yerinde duracak” ifadelerini kullandı. 6 parti olarak Meclis’in denetim yetkisi üzerine konuştuklarını belirten Erdem, “Hem sözlü hem de yazılı denetim ve gensoru hakkı üzerine görüştük. Gensoru ile hükümeti değiştirme hakkını Bakanlar Kurulu için getirdik. Başbakan veya hükümete gensoru verilmesi halinde de bunun yapıcı güven oylaması yani yıkmada birleşenlerin yapmada da birleşmesi gerektiğine karar verdik. Bu hükümeti yıkarken alternatif hükümetin de aynı anda Cumhurbaşkanına sunulması ve yeni hükümeti kurma yetkisinin verilmesine karar verdik.” Erdem’in söyledikleri özetle şöyle:

Cumhurbaşkanının tanımı

“Cumhurbaşkanın tek dönem seçilmesi ve seçildikten sonra aktif siyasete dönmemesine karar verildi. Ayrıca devleti ve milleti temsil edecek bir kişi olacak icranın başında olmayacak. Dolayısı ile tarafsız olacak, partisiz olacak. Bu konularda mutabık kaldık. Seçim barajı Yüzde 5’i geçmeyecek. Seçim barajı temsilde adaleti sağlayacak şekilde tesis edilecek. Nispi seçim yapılacak dolayısı ile daraltılmış veya darlaştırılmış seçim sistemleri olmayacak. Anayasa Mahkemesi kesinlikle kapatılmayacak. Son derece sağlıklı bir şekilde yerinde duracak. Fakat daha biz yargıya gelmedik. Şu anda yürütmeye geçtik. Anayasada olduğu gibi yasama, yürütme ve yargı olarak ilerliyoruz. Yasama bitti. Şu anda yürütmedeyiz. Bu hafta yürütmede Cumhurbaşkanlığı çalışmasını yaptık.” 

Ya Tek Adam Rejimi?

Son derece uyumlu bir şekilde çalıştıklarını, 6 partinin bir araya gelerek bu çalışmayı yapmasının Türkiye’nin Tek Adam Rejiminden daha büyük olduğunu gösterdiğine dikkat çeken Erdem, “Çünkü cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi şu anki bütün krizlerin ve yönetilememenin en büyük nedenidir... Büyükelçiler krizi dâhil tüm krizlerin nedeni bu tek adam sistemi, tüm yetkilerin tek bir adamda toplanmasıdır... Farklı görüşteki siyasi partiler bir araya gelerek Anayasayı yeniden düzenlenmesi konusunda bu ortak çalışmayı uyumlu bir şekilde yapabiliyoruz. Bu Türkiye siyaseti için gerçekten çok önemli bir birlikteliktir” şeklinde konuştu.

Etiketler: yasama, icra
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