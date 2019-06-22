Yaz Kur’ân Kursları renkli bir açılışla başladı

Diyanet İşleri Başkanlığının başlattığı “Camiler Çocuk Dolsun, Ahlâkı Kur’ân Olsun” projesi kapsamında Bağcılar’da da 2019 yılı yaz Kur’ân kurslarının açılışı yapıldı.

Programın gerçekleştiği Çiftlik Demircan Merkez Camii, Türk Bayrakları ve balonlarla süslendi. Rengârenk tişört giyen çocuklar, “Camiye koşalım Kur’ânla buluşalım”, “Kur’ân’la bağlan hayata”, “Gel bu yaz Kur’ân’ı gönlüne yaz” yazılı döviz açtı. Kur’ân-ı Kerîm tilâvetiyle başlayan programda açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “Bir sezonun daha başlangıcındayız. Bir taraftan okullarımız eğitimlerine yaz tatili münasebetiyle ara verirken diğer taraftan da camilerimizin şenlendiğini görüyoruz. Çocuklarımız camilerimizin gülüdür, neşesidir. Çocuklarımızın neşesi de toplumun güzelliğini oluşturacak” dedi. İstanbul – Yeni Asya Haber Merkezi

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