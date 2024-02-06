İsrail 120 günden fazladır Filistin’de soykırıma devam ediyor. Konuyla alakalı Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, İslam ülkelerinin yönetimlerine tepkisini dile getirirken şunları kaydetti:

“60 tane halkı Müslüman olan ülke var. Siz de deyin ki, biz mazlum Filistin halkının yanındayız. Size kimse demiyor ki gidin savaşa. O yüreğin sizde olmadığını zaten biliyoruz. Kimsenin onda öyle bir talepte bulunduğu yok, öyle beklentisi de yok. Allah zaten size nasip etmeyecek. Sizin gibi zalimlere Kudüs’ün fethini nasip eder mi? Allah kime nasip edeceğini göreceğiz biz. Allah bu işi sadece ve sadece Allah’ın rızası için isteyenlere nasip edecek. Selahaddin’e nasip ettiği gibi, Ebû Ubeyde bin Cerrah’a (ra) nasip ettiği gibi. Ama hiç değilse böyle bir şeyi bile söyleyip; bu noktada bir adım atsanız! Onu bile yapamadınız. Veyl olsun size, yazıklar olsun size. Biz ellerimizi açıp dua ettiğimizde “Allah’ım Filistin’e yardım et” dediğimizde, bir dua daha eklemeliyiz, “Allah’ım, başımıza kene gibi musallat olmuş, tek dertleri sadece kendi menfaatleri olan şunlardan da bizi kurtar ya Rab”.

Haber Merkezi