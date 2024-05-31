Yeni anayasa yazmaya varsınız ama önergelerimizi reddediyorsunuz

Muhalefetin verdiği araştırma önergelerinin iktidar partisi tarafından reddedilmesine tepki gösteren Ankara Milletvekili Okan Konuralp, AKP’nin yeni anayasa çalışmaları için muhalefetle masaya oturma çabası olmasına rağmen önergelerin reddedilmesini eleştirdi.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan Konuralp, “İktidar partisine sormak istiyorum, muhalefetin araştırma önergelerini neden kabul etmiyorsunuz ya da araştırma önergelerinin hiç olmazsa bazılarını neden kabul etmiyorsunuz? Denetlenebilir, şeffaflıktan, hesap verilir olmaktan neden bu kadar uzaksınız? Toplumun hiç olmazsa bazı kesimlerin dertlerine muhalefetle birlikte kulak kabartmaktan, sorunlara muhalefetle birlikte çözüm üretmekten neden bu kadar uzaksınız? Muhalefetle yeni anayasa yazmaya varsınız, anayasa masasına oturmamız için neredeyse her türlü daveti yapıyorsunuz ama örneğin bugün motokuryelerin yaşadıkları sorunlara ilişkin araştırma önergemize ‘hayır’ dediniz. Ne kaybederdiniz kabul etseniz?” diye sordu. Ankara - Mehmet Kara

Okunma Sayısı: 279

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.