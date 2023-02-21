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21 ŞUBAT 2023 SALI - YIL: 53

Yeni Asya'nın çizgisi vatan, ekseni millet

21 Şubat 2023, Salı
21 Şubat 1970 tarihinde ilk sayısıyla basın hayatına adım atan Yeni Asya'nın 54. kuruluş yıldönümü vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

NESLİHAN ÇEVİK - Demokrat Parti Sözcüsü

Esasen beşinci güç olarak nitelenen medyanın, ilk elden milletimizin iradesi ve sesini yansıttığı özellikle bu günlerde artık neredeyse birinci güç olduğunu kabul etmemiz gerekir. Ve elbette yarım asrı geçen basın hayatında çizgisi vatan, ekseni millet olan Yeni Asya gazetesini 54. yılında yaşadığımız tüm bu felaketlerin ilk elden aktarılmasına katkı verdiği için özellikle tebrik eder, nice başarılı haberler imza atmanızı diler ve saygılar sunarım.

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Tek adam rejimine karşı çıktık, Parlamenter sistemi savunduk

21 Şubat 1970’te yayın hayatına başlayan Yeni Asya, Risale-i Nur’un medyadaki dili olarak, yarım asrı aşan yayın hayatında her hal ve şartta demokrasiyi, hukuk ve adaleti, hak ve hürriyetleri savunan, ihtilâllere, antidemokratik ve dayatmacı anlayış ve uygulamalara, tek adam rejimine karşı çıkan bir duruş ortaya koydu. 

Tek adam rejimine, gündeme getiriliş ve referandum sürecinde de, sonrasında kararlı bir şekilde itiraz edip demokrasiyi, hukuk devletini ve parlamenter sistemi savundu.

54. kuruluş yıldönümümüz vesilesiyle, gazetemiz hakkındaki kanaat ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan siyasî parti genel başkanlarına, milletvekillerine, eski bakanlara, siyasî parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, sendika başkanlarına, Türkiye’nin ve dünyanın dört yanından tebriklerini ileten okuyucularımıza teşekkür ediyoruz.

MEHMET KARA Yeni Asya Gazetesi Ankara Temsilcisi

Etiketler: yeni asya
Okunma Sayısı: 201
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