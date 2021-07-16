'Yeni Asya’ya neden basın kartı verilmiyor?'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yeni Asya gazetesinde görev yapan gazetecilere neden Sarı Basın Kartı verilmiyor?” diye sordu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yandaş olmayan basın kuruluşlarına RTÜK, Basın İlan Kurumu ve İletişim Başkanlığı’nca uygulanan baskı ve sudan bahanelerle veriler cezaları, soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.

Gürer’in, muhalif yayın kuruluşlarında çalışan gazetecilere basın kartlarının verilmemesi ve resmî ilân cezası kesilmesi gibi konularla ilgili sorularının yer aldığı önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay cevap verdi. Oktay, basın ahlâk esaslarına riayet etmeyen gazete ve dergiler hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin değerlendirilip karara bağlandığını belirtti.

BASINA BASKI, TBMM GÜNDEMİNDE

Gürer’in yazılı soru önergesinde cevaplandırılmasını istediği soruları bir kısmı şöyle: “Tüm evraklarını tamamlamasına ve RTÜK’e başvurusunu yapmış olmasına karşın Sözcü TV’ye 1 yılı aşkın süredir logo onayı verilmemesinin sebepleri nelerdir? Aralarında Yeni Asya Gazetesi’nin de yer aldığı gazetelerde görev yapanlar, müracaatlarına rağmen sarı basın kartı alamadıklarını ifade etmektedirler. Basın kartı verilen basın mensubu sayısı kaçtır? San basın kartı müracaatları sonuçlandırılamayan kişi sayısı ve bu müracaatların sonuçlandırılmamasının gerekçeleri nelerdir? 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar resmî basın ilanı kesilen gazete sayısı ve resmî ilân kesintisi yapılmasının gerekçesi nedir?”

OKTAY’DAN BAHANE

Ömer Fethi Gürer’in önergesini cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Basın İlân Kurumu’nun, 195 sayılı Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanunu uyarınca, basın ahlâk esaslarına riayet etmeyen gazete ve dergiler hakkındaki ihbar ve şikâyetleri değerlendirip karara bağladığını belirterek, “Bu doğrultuda basında çıkan haber, fotoğraf, köşe yazısı ve yorumları şikâyet üzerine veya resen takip ederek sonuçlandırmaktadır” dedi.

GÜRER: “MUHALİF BASIN SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

Önerge sahibi Ömer Fethi Gürer ise ülkemizde basın kuruluşlarının büyük çoğunluğunun ‘yandaş’ tabir edilen konuma getirildiğine dikkat çekerek, “Yandaş olmayan, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilen, eleştiren, öneren, yol gösteren basın kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev yapan gazeteciler ne yazık ki AKP döneminde ciddî manada baskı altına alınmıştır. Ayrıca yandaş olmayan basın kuruluşlarına hem RTÜK, hem Basın İlân Kurumu hem de İletişim Başkanlığında çeşitli baskı araçlarıyla sindirme politikası izlenmektedir. Merdan Yanardağ gibi kamuoyunun tanıdığı isimlerin hak ettikleri basın kartları dahi verilmezken, Yeni Asya Gazetesi’nde yazan bazı muhabir ve yazarlarında benzer baskı altında olmasının AKP iktidarının ‘yalnız benden olacaksın’ baskısının yansıması olduğunu söyledi.