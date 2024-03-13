Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sevk edildi

Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Önder’in yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: “TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan.” Gelen fezlekeler arasında DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan’ın 3 dosyası bulunuyor. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi. AA

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