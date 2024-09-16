Yeni proje alınmayacak

2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelgesi, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgede, vatandaşların refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacı doğrultusunda makroekonomik istikrarı korumak, üretimi artırmak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek için 2024-2028 döneminde On İkinci Kalkınma Planı’nın uygulandığı belirtildi. sürede tamamlanabilecek olanlara öncelik verileceğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi: “Tasarruf tedbirleri kapsamında zorunlu haller dışında 2025 Yılı Yatırım Programı’na yeni proje alınmayacaktır. Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için gerekli bakım ve onarımlara önem verilecek, vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarına ve ekonomide katma değer artışına doğrudan hizmet etmeyen projeler teklif edilmeyecektir.” Genelge ekinde, 2025-2027 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi’ne yer verildi.

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