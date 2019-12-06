Yerel basın çok kıymetli

Basın İlân Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Anadolu ve yerel basının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, “Anadolu basını Türkiye’nin kılcal damarlarını ekrana ve gazete sütunlarına getiren basındır. 15 Temmuz darbe girişiminde duruşlarını gördük.” dedi.

Diyarbakır’da bir otelde BİK tarafından, Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle “İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi” konusunda bölgede görev yapan basın mensuplarına yönelik eğitim toplantısı düzenlendi. Son Yargı Reformu Paketi’nde yerel ve ulusal basını etkileyecek resmî ve icra-iflâs ilânlarının kaldırılmasına dönük bir gündemin olduğuna, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün bu kafa karışıklığını ortadan kaldırdığına işaret eden Duran, bu nedenle yerel basının güçlendirilmesi konusunda çalışmalar yapacaklarını ifade etti. AA

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