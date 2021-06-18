Yetki başsavcılarda

Emekli Cumhuriyet savcısı Nadi Türkarslan, Sedat Peker’in iddiaları ile ilgili, yargının siyaset güdümü altında olduğuna dikkat çekerek soruşturma yetkisinin başsavcılarda olduğunu belirtti.

Sedat Peker şu ana kadar yayınladığı dokuz videoda onlarca iddia dile getirdi. Bazı iddiaları görevden alınmalara ve istifalara sebep oldu fakat işin yargı boyutunda yalnızca bir soruşturma başlatıldı. Bu da Atilla Peker’in 1996 yılında Korkut Eken ile birlikte gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmek için aradığı iddiasına yönelikti. Emekli Cumhuriyet savcısı Nadi Türkarslan, “Savcılar yılların teamülü gereği bu tip iddiaları ihbar kabul edip harekete geçmezler. Burada görev başsavcılara düşer. Başsavcıların Cumhuriyet savcılarını görevlendirilmeleri gerekir” ifadelerini kullandı. Türkarslan bunun neden mümkün olmadığı sorusuna, “Yargı siyasetin güdümü altında. Savcıların harekete geçebilmeleri için bağımsız olmaları lâzım” cevabını verdi.

HSK inceleme başlatmalı

DW Türkçe’nin haberine göre, bakanları soruşturma yetkisinin ise yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) ait olduğunu söyleyen Türkarslan, Cumhuriyet savcılarının ellerinde bakanlar hakkında belge olduğu takdirde fezleke hazırlayarak TBMM’ye göndermeleri gerektiğini kaydetti. Nadi Türkarslan ayrıca Peker’in hâkim ve savcılarla ilgili dile getirdiği iddialara yönelik Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) disiplin incelemesi başlatması gerektiğini belirtti. Halkın Kurtuluş Partisi avukatı Doğan Erkan, iddialarla ilgili üç ayrı suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı ve İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, parti olarak iddialarla ilgili bakanlara soru önergeleri verdiklerini ancak cevap alamadıklarını kaydetti. Yeneroğlu bunun, ‘Peker’in iddialarının odağında AKP’nin olması’ndan kaynaklandığını söyledi.