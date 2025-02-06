"Yıldızların Esrarı"nın yazarı Demirkan'ı dualarla andık

Yeni Asya Yayınları'nın İlim ve Teknik Serisinde neşredilen Yıldızların Esrarı kitabının yazarı Hüseyin Demirkan vefat yıldönümünde dualarla anıldı.

5 Şubat 2012 tarihinde İstanbul-Ümraniye'deki evinde vefat eden Demirkan, 6 Şubat 2012'de Atakent-Nermin İmamoğlu Camiinde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığında dualarla toprağa verilmişti. İMANLA TEKNİĞİ BULUŞTURAN BİR ESER Yeni Asya Yayınları, İlim ve Teknik Serisinin ilk kitabı olan "Yıldızların Esrarı," ilimle imanın birlikte yıldızlar âlemini tarayışının bir örneği olarak, yayınlandığı yıllarda ses getirmiş ve çok satan kitaplar arasında yerini almıştı. Kitap yayınlandığı dönemde, Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bekir Topaloğlu ve Prof. Dr. Saim Yeprem, eseri ve serinin diğer kitaplarını “modern ilm-i kelâm” olarak değerlendirmişlerdi. Vicdanın ziyası din ilimleri ile aklın nuru fen ilimlerini kaynaştırarak hazırlanan serinin ilk kitabı olan 'Yıldızların Esrarı' baskı rekorları kırmıştı. Eser, uzun yıllar genç nesillerin imanlarının kurtarılmasına hizmet etmişti. MUHAMMED İSMAİL TEZER - YENİ ASYA

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