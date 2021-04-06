Yönetim Kurulu Başkanımız Atik: Hassasiyetle koruduğu tavizsiz çizgide yola devam edeceğiz

Yeni Asya Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik, Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular Ağabeyin vefatı üzerine yaptığı açıklamada ''Yeni Asya, onun hassasiyetle koruduğu tavizsiz çizgide yola devam edecek inşaallah.'' dedi.

Atik sözlerine şöyle devam etti: ''Kutlular Ağabey, Zübeyir Ağabeyden aldığı hizmet bayrağını şahs-ı manevî ile birlikte örnek bir duruş ve dirayetle taşıyan bir hizmet kahramanıydı. Çok zor şartlarda ve ağır bedeller ödeyerek hizmet etti. Yeni Asya, onun hassasiyetle koruduğu tavizsiz çizgide yola devam edecek inşaallah. Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diyorum.'' *** Okumak için tıklayınız: Kutlular Ağabeyimiz vefat etti

Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar

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