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6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar

06 Nisan 2021, Salı 15:00
Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Merhum Mehmet Kutlular Ağabeyimizin gazetemiz tarafından düzenlenen programlarda yaptığı konuşmalardan ve kendisiyle yapılan röportajlardan ve yazı dizilerinden bazılarını rahmet ve duaya vesile olması dileğiyle istifadenize sunuyoruz.

Kutlular Ağabeyimiz vefat etti

Nur Hizmetini daha yakından tanıma ve Türkiye’nin son elli, elli beş yılını Nurculuk perspektifinden değerlendirmek için Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıralarından istifade edebilirsiniz:

Okumak için tıklayınız:

Sözlerimin arkasındayım
İlim öğrenme arzusu duyuyordum
Hayat yeminim



Mücadele, ancak bu eserlerle olabilir
“Risale okuyor, Nurculuk yapıyor”
“Korkma, konuş!”



Üstadı ziyarete Hoca engeli
Zübeyir ağabey, Risale-i Nur hizmetini sistemleştirdi



Gazete bizim için günlük lahika mektubumuzdur
Günde en az 16 saat risale okuyordum



Tanıyınca hayatımı risalelere vakfettim
Pusula Nur talebeleriydi



Üstadın mezarının taşınması Nurculuğa darbeydi
Nurculukla Mücadele Komitesi



Manşetlerle baskı havasını kırıyorduk
Gazetemiz yokken neler yapıyorduk?



Gazeteye ihtiyacımız var
Meşveretle yürüyelim ki aramızı açamasınlar



Birliğimizi gazete sağlar
Gazete, müsbet hareketin bir örneğidir



Zübeyir ağabey, üstadın tarzını yayında da sürdürdü
Üstad, gazeteleri Zübeyir Ağabeye okuturdu



İnönü: Beni Nurcular yıktı
Sivil toplumun gücünü gösterdik



Cemaatler AP hükümetiyle rahat nefes aldı
Nur Talebeleri parti kuramaz



Radikalizmin bizim hizmetimizde yeri yok
Üstad, Demokratları İslam'a dost yaptı



Üstad, İslâmın istibdat ve zulmü reddettiğini haykırdı
Bütün ihtilâller Atatürkçülük adına yapıldı



Din ortak değerimizdir, tekel altına alınamaz
Üstad: “Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır”



Nur Talebesi cesur olmalı
Zübeyir Ağabey hizmet arkadaşlarını korurdu



Adaylık tekliflerini hep geri çevirdim
Gazete aleyhtarlığını siyaset tahrik etti



Neşriyat aleyhtarlığını bu izahlarımızla kırdık
Nerede olursak olalım, önceliğimiz hizmet olmalı



Allah’ın bu hizmeti hep koruduğunu gördüm
Bizim gizlimiz saklımız yok



Telekulağı nasıl tesbit ettik?
Nur Talebesi cemiyetin ve hayatın içinde olmalı



Hiç kimseye düşman olmadık
Üstadın izzetli duruşunu örnek almamız lâzım



Türkiye, Suriye gibi olmadıysa bunu Nur Talebelerine borçlu
Fethullah Gülen’le yolumuz nasıl ayrıldı?



12 Mart’la da mücadele ettik
12 Eylül’ün temeli 1974 affıyla atıldı



12 Eylül darbecilerinin önünü kim nasıl açtı?
12 Eylül en büyük darbeyi bize vurdu



“12 Eylül’e karşı çıkılmasın” diyerek gazeteye tavır aldılar
Anayasaya hayır dedik, gazetemizi kapattılar



Darbecilerin tekliflerini reddettim, bizi böldüler
Gerçekleri ihtilâlcilerin yüzüne karşı haykırdık



Bu cesareti nereden alıyorsunuz? İmanımızdan!
Kapattıkları gazetelerin yerine yenilerini çıkardık



Darbecilerin yanında olanlar bizi “Demirelcilik”le suçladı
12 Eylül ahlâkı bozdu, insanları robotlaştırdı



Kemalizmle uzlaşmadık içimize fitne soktular
Sıkıntılarımızı hep cemaatle aştık



Yeni Asya’yı 10 gün içinde tekrar çıkardık
Mevlidlerle doğu ve batıyı kaynaştırdık



Mevlid okuttuk diye gözaltına alındık
Mücadele etmeseydik hücreye atıp 15 gün eziyet edeceklerdi



Mevlid okutmaya MİT sorgulaması
Artık içimize fitne sokmayı bırakın



Beni cemaatlerin aleyhinde asla konuşturamazsınız
Gözaltındayken Demirel aradı, bize sahip çıktı



Zulme karşı duruşumuz hizmetlerin önünü açtı


 

***

Gazetemizde yayınlanan diğer bir yazı dizisi: Bir Dava Adamının Hikayesi

Mehmet Kutlular, Türkiye’de inançların baskı altına alındığı, fikirlerin susturulduğu bir dönemde, Risale-i Nurlar’la temsil edilen kudsî bir dâvânın sadık bir neferi olarak mücadele sahnesine çıkıyordu.

Okumak için tıklayınız:

Kudsi bir dâvânın sadık bir neferi
Dik duruşu temsil eden tavır



İttihad’la başlayan arayışların meyvesi Yeni Asya oldu
Asli vazife, fertlerin imanla kabre girmelerini sağlamak



Biz darbelerin her türlüsüne karşıyız
Bediüzzaman’dan ders alan darbeden yana olamaz



Yeni Asya, Risale-i Nur hakikatlerini neşrediyor
Daima yapıcı olduk



Mehmet Kutlular’ın dilinden Zübeyir Gündüzalp
Dâvâ adamı Mehmet Kutlular

***

Mehmet Kutlular Ağabeyin bazı konuşma ve değerlendirmelerinden bazıları:

Mehmet Kutlular: Bu Gazete Benim İnsiyatifimle Yürümüyor

***

Nurculuk Nedir? Nasıl doğmuştur?

***

Bediüzzaman ve Risale-i Nurları çağdaşlarından ayıran özelliği

***

Risale-i Nurlar’ın gelecekte dünyadaki yeri

***

Risale-i Nur’da Mehdiyet

***

Bediüzzaman’ın toplumumuzca anlaşılamamasının sebepleri

***

Devlet vatandaşına potansiyel suçlu olarak bakıyor

***

Bediüzzaman demokrasi ve cumhuriyete sahip çıkmıştır

***

Nurculuk Hareketi’nde Yeni Asya’nın rolü

***

Köln 2010 -2- Mehmet Kutlular - Türkiye’ nin Demokratikleşememe Sebepleri

***

Haber Merkezi

Etiketler: mehmet kutlular, yeni asya, nurculuk, risale-i nur, said nursi, bediüzzaman
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