Kutlular Ağabeyimiz vefat etti

Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.

1938 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. 14 yaşına kadar Gönen’de kaldı. Daha sonra İstanbul'a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa'da Risale-i Nurlarla tanıştı. Zübeyir Güzdüzalp Ağabeyimizin önderliğinde 21 Şubat 1970'te kurulan Yeni Asya Gazetemizin imtiyaz sahipliğini üstlendi. Bütün yaşamını Risale-i Nurlara vakfeden Mehmet Kutlular Ağabeyimiz “Marmara depremi” (17 Ağustos 1999) vesilesiyle “Deprem İlahî ikazdır” mesajı üzerine 276 gün hapis yattı. Fakat karar, Yargıtay'dan, daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden geri döndü. Hatıralarını ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplayan Kutlular Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.

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