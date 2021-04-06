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6 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Kutlular Ağabeyimiz vefat etti

06 Nisan 2021, Salı 10:51
Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Mehmet Kutlular rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede vefat etti.

1938 yılında Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğdu. 14 yaşına kadar Gönen’de kaldı. Daha sonra İstanbul'a geldi. 1957 yılında asker olduğu Manisa'da Risale-i Nurlarla tanıştı.

Zübeyir Güzdüzalp Ağabeyimizin önderliğinde 21 Şubat 1970'te kurulan Yeni Asya Gazetemizin imtiyaz sahipliğini üstlendi.

Bütün yaşamını Risale-i Nurlara vakfeden Mehmet Kutlular Ağabeyimiz “Marmara depremi” (17 Ağustos 1999) vesilesiyle “Deprem İlahî ikazdır” mesajı üzerine 276 gün hapis yattı. 

Fakat karar, Yargıtay'dan, daha sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden geri döndü.

Hatıralarını ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplayan Kutlular Ağabeyimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz.

Etiketler: Mehmet Kutlular, vefat
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Yorumlar

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  • Oğuz

    6.4.2021 15:59:42

    Allah rahmet etsin abimize peygamber efendimize (sav) ve üstadımiza komşu etsin inşallah

  • Halil akgünler

    6.4.2021 15:38:43

    Risale-i Nur Kahraman ve cesur bir hizmet erini ahirete yolcu eyledi. Kutlular ağabeyin sadakat ve sebati ve ihlâsı tüm Nur talebelerine bir numune-i misal olsun. Allah gani gani rahmet eylesin

  • Sertaç Lüser

    6.4.2021 15:37:08

    Camiamızın başı sağolsun. Rabbim merhamet eylesin,mekanı Cennet olsun İnşALLAH. Müdakkik ve istikametli bir Dava adamı.Rabbim ondan razı olsun.

  • mustafa yalçın

    6.4.2021 15:28:17

    Allah rahmet eylesin. Amin.

  • Yılmaz

    6.4.2021 14:49:12

    2 Nisan Zübeyir abi, 6 Nisan kutlular abinin vefatı, sanki, "Yaşamımda Zübeyir abinin izinde olduğum gibi ölümümde de onu takip ettim" der gibi bir tevafuk oldu.

  • Said Yüksekdağ

    6.4.2021 14:46:53

    Üstada ve Risâle-i Nura sadık, Zübeyrî çizgiden ve hak bildiği davasından taviz vermeyen, cefakar, vefakar, cesur ve kahraman aziz Kutlular ağabeyimize Cenâb-ı Hak'tan gani gani rahmet diliyorum. Rabbim Peygamber Efendimize (asm), Üstadımıza ve çok sevdiği Zübeyir Gündüzalp ağabeyimize cennette komşu eylesin. Âmin..

  • Ekrem ÖZTÜRKÇÜ

    6.4.2021 14:16:36

    Allah rahmet eylesin 1970 lı yıllardan beri rahmetlik babam İbrahim Öztürkçü Abonesi olduğumuz Evimizin vazgeçilmezi olan Yeni Asya gazetesi ile tanıdığımız Mehmet Kutlular Ağabeyimize rahmet niyaz ediyorum ruhu şad kabri nurla dolsun inşallah.

  • galip

    6.4.2021 13:43:26

    إنا لله و إنا إليه راجعون Allah"ım biz yer yüzündeki şahitlerin Ondan razıyız, Sen de razı ol. Allah rahmetiyle muamele etsin.

  • Muharrem Ergöktaş

    6.4.2021 13:32:22

    Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bizleri orada buluştursun. Sabit kadem dikine duran bir yğit abimizdi.Şimdi tam ihtiyaç vardı ki...kaderin hükmü böyleymiş.Herkesin başı sağolsun.

  • cemal özkaya

    6.4.2021 13:27:47

    allah rahmet eylesin. ayaklı münazarat olarak istikametini bozmadan vazifesini bitiren kahraman ağabeyime hayırlı seferler diliyorum.

  • Şevki Adem

    6.4.2021 13:15:39

    Allah gani gani rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.

  • sefer hoca

    6.4.2021 12:55:15

    Davasına bağlılıkta. sebatta, metanette, basirette , tahammülde, fedakarlıkta ve sabırda Kutlular abimiz için kelimeler kifayetsiz kalır.Rabbim gani gani rahmet eylesin.Deccalist ve Süfyanistler ondan çok çekti..Ne mutlu ona..Hakikati dobra dobra söyleyen arslan sesiydi o..

  • Ahmet Danışmaz

    6.4.2021 12:55:03

    Allah rahmet eylesin. Çok zor zamanlarda hizmet etti. Hafızamda hep deprem ilahi ikazdır çıkışıyla kalacak.

  • Hüseyin İlhan

    6.4.2021 12:54:37

    Cenab-ı HAKK.CC.Rahmeti ile merhamet eylesin.Kabri pürnur mekanı cennetülfirdevs olsun.Rabbimiz efendimiz SAV. ile aziz üstadımıza ,nebilere,sahabei kirama ve hizmeti imaniyedeki iman kardeşlerine komşu eylçesin.Ailesi ve YENİASYA GAZETEMİZ çalışanı,okyucularının başı sağolsun.

  • Sadettin Önal

    6.4.2021 12:50:22

    إنا لله و إنا إليه راجعون Mehmet Kutlular ağabeyin hizmetleri makbul, kabri pürnur, yoldaşı Risale-iNur, arkadaşları Üstadımız Bediüzzaman ve tullabı Nur sonsuza dek huzuru Resulullah ve göklerin ve yerin Nur'u olsun. Ruhuna el-Fatiha.

  • Mehmet Pekel

    6.4.2021 12:43:56

    Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.Son zamanların en mert ve en feraset sahibi insanlarından biriydi.Vefatindan önce eksikliğini çok hissettik.Sonrasinda bir yanimiz hep boş kalacak.Cok özleyeceğiz.

  • Orhan Kaşlıoglu

    6.4.2021 12:37:38

    Kutlular abimize Cenab-ı Allahtan gani gani rahmet diliyoruz, mekânı cennet olsun. Risaleinur hizmetinde önemli vazifeler ifa etti.Rahmetli Zübeyir abinin yaninda birlikte uzun süre hizmet ederken ONDAN R.N hizmet prensiplerini adeta masseti ve bunu hayatına yansıttı. Yeni Asya cemaatinin istikametle bu günlere kadar gelmesine vesile oldu.Cemaatimizin ŞAHS-I Manevisinin teşkilinde istisare sistemimizin yerlesmesinde emekleri oldu.Son zamanlardaki rahatsızlığı sebebiyle hizmetlerden kısmen uzak kalması onun yokluğunda bizim yeni istşare sistemimizi anlayıp usulünce uygulama hususunda adetaimtihana tabi tutulmamiza vesile oldu.Vefatıylada inşallah çok önemli hizmetlere vesile olarak birlik ve beaberliğimizin yeniden tesisine,tesanüd içersinde birlikte hizmet etmekten başka bir alternatifimizin bulunmadığıni idrak ederek hizmetimize kaldığımız yerden devam etmemiz gerktiğini anlamamizı,Cenabı Allah tan niyaz ediyorum.

  • Ali Hakkoymaz

    6.4.2021 12:21:41

    İlk Münazarat derslerini ondan aldım. Bende emeği çok... Hürriyet bayrağını hep dalgalandırdı. Sade ve vakur bir hayat yaşadı. Vefatını duyunca hayat ve ölüm arasında durduğunu bilen biri gözümün önüne geldi. Bir duygu seline kapılmaktan kendimi alamadım. Rabbim rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun.

  • Emin

    6.4.2021 12:05:06

    Allah rahmet etsin, mekânı Cennet olsun. Cenâb-ı Hak, Cennetü'l-Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar eylesin, âmin.

  • Necati

    6.4.2021 12:03:13

    Allah rahmet eylesin. Kutlular abimiz çok kahraman, tavizsiz istikrar çizginde bir hayat yaşadığı. Yaptığı hizmetler unutulmaz. Şimdi zahmetler bitti rahmete gitti. Başta peygamberimiz (a.s.m.), üstadımız, Bediüzzaman Said Nursi (r.a.) Zübeyir, Tahiri, Sungur abiler gibi sevdiklerine kavuştu. Allah hepimizi cennette buluştursun inşaAllah.

  • Yahya YILDIZ

    6.4.2021 12:01:33

    mehmet kutlular agabey hizmettteki sorumlulugunu bilen, yerine gore cok ciddi bir dava adamı olup, son derece cesur,cefakar, fedakar, gayyur,hayatını ve her seyini davasına adayan, hızmetinde daima, risalei nur, ustad ve zubeyir agabeyi rehber edinmis kahraman ve sadık nur yigidi bir abimiz olup aynı zamanda mehdiye talebe olma ozellık ve sıfatına hakkıyla haiz olmus hz. omer ruhlu bır sahsıyet olup bu fani dunyada cok guzel ve haysiyetli sadalar bırakarak cok sevdigi peygamberine, sahabilere,ustad, zubeyır ve diger agabeylerine kavustu...ne mutlu ona...rabbim rahmet ve magfiret eylesin....

  • Mustafa Tuzcu

    6.4.2021 12:01:07

    Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.

  • Alihan Kahraman

    6.4.2021 11:59:49

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.

  • Alihan Kahraman

    6.4.2021 11:58:23

    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah.

  • Sezai MUMCU

    6.4.2021 11:55:15

    Inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin, tüm sevenleri yakinlaridir onlara sabri cemil ihsan etsin Rahmanurrahim.

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