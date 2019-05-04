YSK'nın İstanbul kararını pazartesi günü vermesi bekleniyor

39 ilçenin tamamına yapılan araştırma sonuçlarının sunulduğu Yüksek Seçim Kurulu Pazartesi günü İstanbul'u gündemine alacak.

31 Mart seçimlerinin ardından, İstanbul itirazlarına ilişkin nihai kararını vermek üzere YSK'nın 6 Mayıs Pazartesi günü toplanması bekleniyor.

Önce AK Parti, İstanbul geneli ve Büyükçekmece ardından da MHP İstanbul geneli ve Maltepe'de seçimlerin yenilenmesini talep etti. YSK söz konusu itirazlara ilişkin ilk ara kararı 23 Nisan'da aldı.

Kararda AK Parti'nin itiraz ettiği kısıtlı seçmen, ölü seçmen, cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin yerine oy kullanma, zihinsel engellilerin durumu ile kamu görevlisi olmayan sandık başkanı ve görevlilerine yönelik araştırılma yapılmasını istedi.

24 Nisan'da MHP'nin başvurusunu gündemine alan kurul, Maltepe'deki Sandık Kurulu Başkan ve Üyelerinin araştırılmasına karar verdi.

Her iki ara karara göre, ilçe seçim kurullarına beşer günlük süre tanındı. Ancak her iki karara göre de, İlçe Seçim Kurul'larına verilen süre, geçtiğimiz Pazartesi ve Salı günü doldu. 5 günlük süre zarfında bazı İlçe Seçim Kurulları araştırmaya ilişkin sonuçları YSK'ya sunmuştu.

Kısıtlı ve zihinsel engelleri nedeniyle, kısıtlı olduğu iddia edilen kişilere ilişkin mahkeme kararlarını temin eden diğer kurullar da araştırmalarını tamamlayıp sonuçları YSK'ya gönderdi. Böylece İstanbul'un tüm ilçelerine ilişkin araştırma sonuçları tamamlandı.

İlçe Seçim Kurullarının gönderdiği araştırma sonuçları incelemek ve bu raporlara karşı cevap hazırlamak üzere partilerin YSK temsilcileriyle paylaşıldı. Ayrıca, YSK'nın da sisteme işlediği araştırma raporlarını ön incelemeye aldığı belirtildi.

YSK, İlçe Seçim Kurullarının gönderdiği raporları inceleme işlemini tamamlamasının ardından İstanbul'u görüşmeye başlayacak. Kurulun Pazartesi günü İstanbul'u gündemine alması bekleniyor. Toplantıda araştırma sonuçlarını ele alacak olan kurul, eksik bulduğu konularda yeni bir ara karar da verebilir.