YSK üyelerine dâvet: Hukuka geri dönün

YSK’nın aldığı kararların ‘hÂkim bağımsızlığı tartışmalarına’ gerekçe oluşturacağına vurgu yapan Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Bu kararlarla hukuk dışına çıkan YSK üyesi yüksek yargı mensuplarını hukuka geri dönmeye dÂvet ediyorum” dedi.

Türk Ceza Kanunu’nun mimarlarından Prof. Dr. İzzet Özgenç, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kanun hükmünde kararname ile ihraç edilenlere mazbata verilmeyecek yönündeki kararına tepki gösterdi. Özgenç, YSK üyelerini hukuka geri dönmeye davet etti. YSK, geçtiğimiz günlerde KHK ile ihraç edilen ve 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı seçilenlere mazbata verilmeyeceğine karar verdi. Bazı mazbatalar, seçimi kaybeden kişilere verildi. YSK’nın kararı hukuk çevresinde tepki çekmeye devam ediyor. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İzzet Özgenç de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bu kararla hukuk dışına çıkan Yüksek Seçim Kurulu üyesi yüksek yargı mensuplarını hukuka geri dönmeye davet ediyorum” dedi.

KHK ihracı, seçilme şartlarını ortadan kaldırmaz

Özgenç’in mesajı şöyle: “Seçilme yeterliliğine ilişkin koşullar, adaylık sürecinde denetlenir ve mevcut olduğu tesbit edildiğinde adayın başvurusu kesinleşir. Ancak kişinin adaylığı kesinleştikten sonra ortaya çıkan yeni bir sebep dolayısıyla, örneğin mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesi halinde, kişi, seçilme yeterliliğine ilişkin koşulları kaybedebilir. Bu durumun bilâhare ortaya çıkması halinde, kişi belirtilen görevlere seçilmiş olsa bile, kendisine mazbata verilmez; mazbata verilmiş ve göreve başlamış olsa bile, Kanunda belirtilen usûle göre görevi sonlandırılır. Kişinin somut herhangi bir suç işlediği sabit olmaksızın idari bir kararla ve hatta bilahare ‘kanunlaştırılan’ Kanun Hükmünde Kararname ile kamu görevinin sonlandırılmış olması, seçilme şartlarını ortadan kaldırmaz.

Hiçbir hukukÎ dayanağı bulunmuyor

Hukuk dışı bu uygulamanın bugün itibariyle ‘kanun’laştırılmış olması, somut herhangi bir suç işledikleri sabit olmadığı sürece bu kişiler bakımından herhangi bir hak yoksunluğu doğurmaz. Nitekim bu mülahazayladır ki, bugün Yüksek Seçim Kurulu tarafından KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle mazbata verilmemesi yönünden karar verilen kişilerin adaylıkları seçim sürecinde kabul edilmiş ve kesinleşmiştir. Seçim süreci henüz başlamadan önce mevcut olan bu durum gerekçe ittihaz edilerek seçilen bazı kişilerin göreve başlatılmasının önüne geçilmesinin hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Bu uygulamanın yüksek yargı mensubu ‘hukukçular’ tarafından geliştirilmesinin, Türkiye’de hâkim bağımsızlığı tartışmalarına gerekçe oluşturacağı kuşkusuzdur. Bu kararlarla hukuk dışına çıkan YSK üyesi yüksek yargı mensuplarını hukuka geri dönmeye davet ediyorum.”

Bu karar mahkûmiyetsiz yaptırımdır

Yine TCK’nın mimarlarından olan Prof. Adem Sözüer de Özgenç’in açıklamasını şu ifadelerle yorumladı; “KHK’lıya mazbata vermeme kararı mahkûmiyetsiz yaptırımdır. Seçilme, suçlu sayılmama haklarını ihlâl eder. İzzet Özgenç de kararın hukukî dayanağı yok diyor. YSK’nın ”varoluşsal” yorumlu ‘mazbata ikinciye verilir’ içtihadını anlayamıyor. Ya ikinci kabul etmezse?”