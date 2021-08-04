Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantısında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Orgeneral Musa Avsever atandı, 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, YAŞ toplantısının ardından basın açıklaması yaptı.

YAŞ'ın olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandığını belirten Kalın, 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 17 general ve amiralin bir üst rütbeye, 56 albayın ise general ve amiralliğe yükseltildiğini ifade etti.

Kalın, 44 general ve amiralin görev sürelerinin bir yıl, 320 albayın görev sürelerinin ise iki yıl süre ile uzatıldığını aktararak, bir generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül tarihinden, 29 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olarak emekliye sevk edildiğini bildirdi.

Kalın, şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir. Halen 240 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacaktır. 30 Ağustos tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Rafet Dalkıran Korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.

Kara Kuvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Orhan Gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin millete, devlete, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve ailelerine hayırlı olmasını dileyen Kalın, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti, hayatlarının yeni dönemlerinin, aileleri ile sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu

Yüksek Askeri Şura'da 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl uzatıldı

Şura'da alınan kararlara göre, 30 Ağustos 2021'den itibaren geçerli olmak üzere görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneral:

1- Yavuz Türkgenci

Tümgeneraller:

1- Erhan Uzun

2- Yılmaz Yıldırım

Tuğgeneraller:

1- Göksel Sevindik

2- İsmail Hakkı Köseali

3- Burhan Aktaş

4- Faruk Yıldırım

5- Oğuz Tozak

6- Hurşit Ağırcan

7- Sadettin Alp Ergin

8- Ahmet Kasa

9- Mücahit Zorlutuna

10- Mehmet Özeren

11- Özkan Ulutaş

12- Selçuk Yavuz

13- Taner Uysal

14- Alper Eser

15- Tamer Atay

16- Engin Candaş

17- Sebahattin Türker

18- Ahmet İbiş

19- Mehmet Rifat Alkan

20- Osman Alp

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğamiraller:

1- Bülent Turan

2- Mehmet Baybars Küçükatay

3- Ayhan Türker Koçpınar

4- Yavuz Kılıç

5- Aykut Manioğlu

6- Fikret Esin

7- Recep Erdinç Yetkin

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Korgeneraller:

1- Ziya Cemal Kadıoğlu

2- İsmail Güneykaya

3- Mehmet Özlü

Tümgeneral:

1- Göksel Kahya

Tuğgeneraller:

1- Kemal Turan

2- Kadircan Kottaş

3- Yusuf Erge

4- Oğuz Okuyucu

5- Fidan Yüksel

6- Necati Gündüz

7- Bekir Erdal Özgenç

8- Bülent Çetin

9- Gürhan Ergürhan

10- Sadık Uygur

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi

Toplantıdaki kararlar kapsamında 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021, 29 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021'den geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ise kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen diğer general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

-Tuğgeneraller

1-Ali Ekiyor

2-Barbaros Kasar

3-Özgür Nuhut

4-Ersin Kaya

5-Taner Sağıroğlu

6-Özdemir Şan

7-Ahmet Yüzbaşıoğulları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Tümamiral

1-Tayyar Ertem

Tuğamiraller

1-Gürsel Çaypınar

2-Önder Gürbüz

3-Yalçın Özkütük

4-Mehmet Cem Okyay

5-Taner Gün

6-Mehmet Sarı

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Tuğgeneraller

1-Bülent Tatkan

2-Refik Ölmez

3-Murat Pekşen

4-Ersin Göse

5-Coşkun Uçarcılar

Bunların yanı sıra normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle Kara Kuvvetleri Komutanlığında Tuğgeneraller Çetin Köklü, Yüksel Erdin, Yücel Yazıcı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Tuğamiraller Murat Dinçman ve İbrahim Rıza Adanır, Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Tuğgeneraller Selim Karsavuranoğlu, Rasim Yalınbaş ve Alparslan Yücel Soysal emekliye sevk edildi.