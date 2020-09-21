Yunanistan'dan 'Türkiye ile müzakere' açıklaması

Yunan hükümeti sözcüsü Stelios Petsas Yunanistan'ın Türkiye ile Doğu Akdeniz krizi konusunda müzakereleri yeniden başlatmak üzere olduğunu söyledi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Petsas, "Keşif görüşmelerine yeniden başlamak üzereyiz, ancak bunun ne kadar hızlı gerçekleşeceği hem Türkiye hem Yunanistan'a bağlı. Güzel duygular içerisindeyiz." dedi.

İki NATO ülkesi olan Yunanistan ve Türkiye Doğu Akdeniz'de yürüttükleri sondaj çalışmaları konusunda anlaşamıyor. Türkiye'nin geçtiğimiz ay bölgeye Oruç Reis adlı gemiyi göndermesi üzerine tansiyon yükselmiş daha sonra Ankara geçtiğimiz günlerde Oruç Reis'i Antalya limanına çekmişti.

Ankara Oruç Reis'in bakım için limana getirildiğini belirtirken Atina tansiyonun düşürülmesi konusunda bunun olumlu bir adım olduğunu duyurmuştu.