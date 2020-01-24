Yunanistan ve Kosova'dan geçmiş olsun ve yardıma hazırız mesajları

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremde vefat sayısı 6'ya yükseldi, çok sayıda yaralı var.

Elazığ'da son durum?

AFAD'dan afet bölgesindeki vatandaşlara önemli uyarılar!

Elazığ'daki deprem çok sayıda şehirde de hissedildi

Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi de depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

"Pütürge'de 2 bina yıkıldı"

Malatya'nın Pütürge ilçesi Kaymakamı Recep Aydın, "Pütürge ilçe merkezinde 2 bina yıkıldı, can kaybı yok, 3-4 yaralı var." dedi.

Şentop'tan geçmiş olsun mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Elazığ Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun." dedi.

Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle Elazığ'a gönderildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Erzurum, Tunceli ve Erzincan'dan arama kurtarma ekipleri, yardım malzemeleriyle bölgeye gönderildi.

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı, yaptığı açıklamada, depremin ardından 5 ekibi destek için bölgeye gönderdiklerini söyledi.

UMKE, Türk Telekom, itfaiye ve elektrik arıza ekiplerinin de bölgeye hareket ettiğini dile getiren Karslı, "Yaklaşık 100 kişilik ekibi bölgeye gönderdik. Yardım ve çadır malzemesi dolu 2 tır bölgeye hareket etti." dedi.

Erzincan'da da 112 Acil Servis'ten 5, UMKE'den 2, AFAD'dan 2 ekibinin destek için bölgeye hareket ettiği bildirildi.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise, depremin yeri ve büyüklüğü açıklandıktan sonra kentteki arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini anlatarak, "AFAD, 112, JÖAK ve jandarma dedektör köpeklerinden oluşan 60 kişilik ekibi, deprem bölgesine çok hızlı şekilde sevk ettik. Allah herkesin yardımcısı olsun, geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'dan Çavuşoğlu'na geçmiş olsun telefonu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Türk mevkidaşı Çavuşoğlu'na depremle ilgili geçmiş olsun dileklerini ileterek yardıma hazır olduklarını bildirdi.

Kosova Dışişleri Bakanı: Türkiye'de depremden etkilenen bölgelerde yardıma hazırız

Kosova Birinci Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Elazığ'da meydana gelen depremde can kaybının olmaması temennisinde bulunarak, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazır olduklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu etiketleyen Pacolli, Elazığ'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Pacolli, "Can kaybının olmamasını umuyor ve dua ediyoruz. Bu anlarda Türk dostlarımızın yanındayız. Kosova Güvenlik Güçleri, depremden etkilenen bölgelerde yardım sunmaya hazırdır." ifadesini kullandı.