Yurt dışı kurbanlarımız kesildi

Avustralya Nur Vakfı’nın yıllardır Afrika’da devam edip gelen kurban kesimi faaliyetleri bu senede başarıyla gerçekleşti. Bu yıl da Türkiye’de Yeni Asya Vakfı ile ortaklaşa düzenlediğimiz￼ bu hayırlı faaliyetimize yoğun bir teveccüh oldu.

Bize inanan, güvenen ve bizi tercih etmekle bir çok avantaj ve hayırlara vesile olan tüm vekalet kurban sahiplerine teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Kurban fiyatlarının yüksek olmasından dolayı bu vacip vecibeyi arzu edip yerine getiremeyenler için imkan sunan yurtdışı kurban organizasyonları sayesinde bir kurban fiyatına yakınları adına iki kurban kesenler oldu.

Bu vesileyle, kurbanlıklarını yıl boyu besleyip bugünü bekleyen hayvan besicilerinin yüzünün gülmesine ve aldığımız kurbanlıkları yine aynı köy ve kasabalarda kesip o fakir halkın yüzünün gülmesine bir nebze de olsa sebep olmuş oldular.

Özellikle koronavirüs dolayısıyla zor günler geçiren bu Müslüman ülke vatandaşları için bu bağışlarınız külli manalar ifade ettiğini belirtmek ister ve herkese hayırlı bayramlar dileriz.

Fatih Yargı

Yeni Asya Yönetim Kurulu Üyesi - Avustralya Nur Vakfı Genel Koordinatörü