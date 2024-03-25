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25 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Yüzde 75 gidişattan memnun değil

25 Mart 2024, Pazartesi 20:27
Uluslararası araştırma firması Ipsos, Türkiye’ye ilişkin son anketinin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre ankette, “Türkiye’nin en önemli sorunu nedir?” sorusuna katılımcıların yüzde 85’i “ekonomi” cevabını verdi. Ankette “TÜİK Ocak 2004 için yıllık enflasyon oranını yüzde 64,86 olarak açıkladı. Sizin bir vatandaş olarak hissettiğiniz enflasyon yüzde 64,86 mıdır?” sorusu da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 65’i ise ilgili soruya, “Hayır, daha yüksek hissediliyor” cevabı verdi. Enflasyonu TÜİK’in açıkladığı seviyede hissedenlerin oranı da yüzde 13 oldu. Katılımcıların yüzde 5’i de enflasyonu daha düşük hissettiğini savundu. Gazete Duvar’ın haberine göre ankete katılan 4 kişiden üçü (yüzde 75) Türkiye’nin genel durumundan memnun olmadığını bildirdi. Memnun olanların oranı ise yüzde 18’e çıktı. Yine 4 kişiden üçü (yüzde 74) enflasyonun çok veya biraz artacağını tahmin etti. 

Haber Merkezi

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