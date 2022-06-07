Yüzde 78: Ekonomi kötü

AKP hükümetinin politikaları sonucu vatandaş ekonomik krizin etkilerini her geçen gün daha da yakıcı bir şekilde hissederken, İstanbul Ekonomi Araştırma tarafından hazırlanan Türkiye Raporu’nun mayıs ayı çalışmasında da geçim sıkıntısına dair çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Gökhan Kam’ın haberine göre “Geçinemeyenlerin” oranı yüzde 85 olurken “Gelirinin giderini karşıladığını” söyleyenlerin oranı ise yüzde 15’te kaldı. Geçinmekte en çok zorlanan grup ise işsizler, öğrenciler ve ücretli çalışanlar oldu. Aynı ankette katılımcıların yüzde 78’inin ekonominin kötü veya çok kötü olduğunu söylediği aktarıldı. Haber Merkezi

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