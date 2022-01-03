Zam tsunamisine karşı anlamsız

AKP iktidarı ülkedeki ekonomik krizi görmezden gelerek sorunları büyüttüğünü söyleyen Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, TÜİK’in açıkladığı verilerin ekonominin ağır tablosunu gösterdiğini söyledi.

Döviz kurundaki ani artışlar sebebiyle Türk lirasının pula döndüğünü, vatandaşın geliri hızla erirken temel tüketim ürünlerine peş peşe gelen zamlar sebebiyle, halkın satın alma gücü daha önce hiç olmadığı kadar azaldığını vurgulayan Balık, “Bu durum Türkiye’de yüksek enflasyonun kronik hale geldiğini göstermektedir. Ülkemizin yaşadığı derin ekonomik krizler sonucunda ortaya çıkan aşırı zamlar, pahalılık, döviz kurlarındaki artış ve yoksulluk emekçilerin artık tükenmesine neden olmuştur. Son bir yılda tüketilmesi kaçınılmaz olan temel gıda ürünlerine yüzde 50’nin üzerinde zam gelmişken, biz kamu emekçilerine yapılan zam, TÜİK’in manipülasyonlu enflasyon rakamları olduğunu belirtiyoruz. Fiyat artışları önlenemezse alınan ücret ve maaş zamlarının kısa zamanda yok olacağına dikkat çekiyoruz” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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