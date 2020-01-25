"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

'Zamanında uyardık'

25 Ocak 2020, Cumartesi 09:41
Prof. Dr. Naci Görür, Doğu Anadolu Fayı ile ilgili açıklama yaptı.

Elazığ depreminin ardından konuşan Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, uzun zamandır sessiz olan Doğu Anadolu Fay hattının uyandığını söyledi.

Görür, "Zamanında uyardık, projeler hazırladık ancak reddedildi" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

“Maalesef Elazığ’da 6.5 büyüklükte sığ bir deprem oldu. Deprem Elazığ’ın 25-30 km doğusunda Sivrice’de oldu. Deprem Doğu Anadolu Fay’ı (DAF) üzerinde meydana geldi. DAF yaklaşık 600 km uzunluğunda, sol yönlü ve doğru atımlıdır. Bu fay ve depremle ilgili bilgileri maddeler halinde sıralayacağım:

*Bu depremin olduğu yerde 1874 yılında 7.1, 1875’de 6.7 büyüklükte iki deprem olmuş.

*Bu depremden sonra Sivrice-Bingöl ve Sivrice-Pütürge-Çelikhan arasına özellikle dikkat edilmelidir.

*Deprem hattı üzerindeki kırsal yerleşim alanları yapı stoku bakımından deprem güvenli değildir. Bu bakımdan yapısal hasar fazla olabilir. İnşallah can kaybı fazla olmaz. Şu an itibariyle köylere henüz ulaşılamadığı için doğru hasar tespiti yapmak mümkün değildir.

*Bu deprem kanaatimce endişe vericidir. DAF uzun zamandır sessizdi. Şimdi uyandı. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) gibi davranacağından endişe ediyorum. Biliyorsunuz KAF 20. asırda 1939-1999 tarihleri arasında çok sayıda 7’nin üzerinde deprem üreterek enerjisini boşalttı (İst hariç). Aynı şeyi belirli bir süreçte DAF da yapabilir. Nitekim bu fay boyunca 1513 Maraş civarı 7.4; 1872 Amanos, 7.5; 1874 Sivrice-Palu arası, 7.1; 1875 Sivrice 6.7; Çelikhan 7.1. Gördüğünüz gibi bu depremler üzerinden bir hayli zaman geçmiş.

*Elazığ’da bir zamanlar Elazığ’ın depremselliği ile ilgili konferanslar verdim, uyarılar yaptım, Elazığ ve köylerini depreme hazırlayın dedim. Bu konuda kitaplar basıldı. Ama maalesef pek birşey yapılmadı. Tıpkı İstanbul’da olduğu gibi.

*Bununla da kalmadık. Yine Elazığlı olan Prof. Namık Çağatay ve İTÜ’deki arkadaşlarla birlikte Bingöl, Elazığ, Malatya, Maraş valilik ve belediye başkanlıklarını ve bu kentlerdeki üniversiteleri bir araya getirdim. Harita Genel Komutanlığını da işe katarak proje hazırladım. TÜBİTAK, DPT gibi bir çok yere başvurduk reddedildi.

*Halbuki her fay kuşağında depremin er geç geleceği biliniyor. Neden daha ortada deprem yokken oralar ele alınmıyor? Bileniniz var mı?”

Etiketler: Prof. Dr. Naci Görür, deprem, uyarı, Elazığ
Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Zamanında uyardık'

    Yunanistan: Yardıma hazırız

    Cumhurbaşkanlığı'ndan 'deprem yardımı' açıklaması

    Kandilli Rasathanesi: Artçılar bir hafta sürebilir

    'Deprem 120 milyon kişi tarafından hissedildi'

    Elazığ'da vefat edenlerin sayısı 20'ye yükseldi, binden fazla yaralı var

    Elazığ ve Malatya'da 18 kişi vefat etti! Artçı sarsıntılar devam ediyor!

    Dünyada Çin virüsü korkusu

    'Dualarımız can kaybının daha fazla artmaması için'

    ‘En büyük sorun ekonomi’

    Meclis iradesi hiçe sayılıyor

    Elektrik, doğalgaz ve suda vergiler kaldırılmalı

    Olmaz dediklerimiz oluyor

    Tek parti rejimine geri döndük

    ‘Savaş kalpleri kırıyor’

    Yunanistan ve Kosova'dan geçmiş olsun ve yardıma hazırız mesajları

    Elazığ'da son durum?

    Elazığ'daki deprem çok sayıda şehirde de hissedildi

    AFAD'dan afet bölgesindeki vatandaşlara önemli uyarılar!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Elazığ ve Malatya'da 18 kişi vefat etti! Artçı sarsıntılar devam ediyor!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vicdanlarda mâkes bulmayan bir karar
    Genel

    Olmaz dediklerimiz oluyor
    Cevher İLHAN

    Hani “kimse mahkemelere tâlimat veremez”di!
    Risale-i Nur'dan

    Musîbetler İlâhî birer ihtar ve ikazdır
    Ali FERŞADOĞLU

    Hak ve adalet mutlaka yerini bulacak inşaallah
    Genel

    Tek parti rejimine geri döndük
    Genel

    Dünyada Çin virüsü korkusu
    Ahmet BATTAL

    Seyyar armutlar ve çocukları
    Faruk ÇAKIR

    Doğu Türkistan’ı kim savunacak?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.