Zamlara tepkiye dahi engelleme geldi

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, haziran ayı Basın Özgürlüğü Raporu’nu açıkladı. Haziran ayını kapsayan Basın Özgürlüğü Raporu’nu kamuoyu ile paylaşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, gazetecilere yönelik tehditlere tepki gösterdi.

Çakırözer, şunları kaydetti: “Gazeteciler araştırmacı gazetecilik yaptığı için hedef gösteriliyor, tehdit ediliyor hem de sorumlu davranması gereken siyasetçiler tarafından. Türkiye’de bugüne dek 67 gazeteci hedef gösterildiği için öldürüldü! Gerçeği ortaya çıkarmak, cinayetlerin, yolsuzlukların, çetelerin ardındaki kirli ilişkileri kamuoyuna aktarmak gazetecinin görevidir. Haber alma hakkımız ve gazetecilerin can güvenliği için siyasetçiler, gazetecileri hedef göstermekten, tehdit etmekten artık vazgeçmelidir. Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin haberleri nedeniyle televizyon kanalları ve gazeteciler hedefe konularak tehdit edilirken, kamu bankası olan Halkbank’tan mafyaya verilen yüz milyonlarca liralık kredilere ilişkin haberlerin sansür edilmesi için bankanın yönetim kurulu üyesi de olan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de devreye girdi. Türkiye, cezaevindeki uyuşturucu baronlarının dahi basın özgürlüğünü hedef alarak kitap toplatma girişiminde bulunduğu, yurtdışı çıkış harcına yapılacak zamları eleştiren milletvekillerinin paylaşımlarına bile erişim engeli getirilen ülke haline dönüştü.”

Ankara - Anka