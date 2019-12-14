Ziraat Bankası Simit Sarayı’nın % 51’ini alıyor

Ziraat GSYO ekonomik olarak zor günler geçiren Simit Sarayı’nın yüzde 51 hissesini Kavukçu Yapı’dan devralmak için Rekabet Kurulu’na başvurdu.

Bianet’teki habere göre Ziraat Bankası, Simit Sarayı’nın çoğunluk hissesini satın alıyor. Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi: İşlem kapsamında mevcut hissedarlar arasında yapılacak hisse devirleri ile Hedef Şirket olan Simit Sarayı Yatırım A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.706.000 adedi Kavukçu Yapı San. İnşaat Turizm ve Tic. A.Ş. tarafından Alıcı konumunda bulunan Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye devrine ve eşzamanlı olarak sermaye artırımına ilişkin yapılacak olan genel kurul neticesinde Alıcı’nın ihraç edilecek emisyon primli payları iktisap etmesi suretiyle Hedef Şirket’in sermayesini temsil eden payların toplam %51’ini elde etmesine ilişkindir. Buna göre, Simit Sarayı sermayesini temsil eden payların yaklaşık 20.7 milyon adedi Kavukcu Yapı tarafından Ziraat Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na devredilecek. Böylece Ziraat GSYO, Simit Sarayı’nın sermayesindeki payların toplam yüzde 51’ini elde etmiş olacak.