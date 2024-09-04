Zorlama tutuklamalar hukuka güveni zedeliyor

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Yargıtay’da düzenlenen 2024-2025 Adli Yıl Açılış Töreni’ndeki konuşmasında, adalet arayışının, sınırlara hapsedilemeyecek kadar büyük bir arayış olduğunu belirtti.

İfade özgürlüğü ve bu hakkın sınırlarının tartışılmasının demokratik hukuk düzeninde doğal olduğunu belirten Sağkan, bu özgürlüğün mutlak ve sınırsız olmadığını ancak bu kapsamda yürütülen bazı soruşturmalarda en son ve istisnai olarak uygulanması gereken tutuklama tedbirine başvurulmasının vatandaşın hukuka olan güvenini zedelediğini söyledi. Sağkan, bu tür kararların, toplam dosya sayısındaki oranının düşük olduğunu ifade ederek, “Kamuoyunda ‘sosyal medya yargılamaları’ adını alan süreçlerin etkisi altında kalındığı izlenimini yaratan, yasal şartlarının oluşmadığı açıkça görüldüğü halde zorlama gerekçelerle verilen tutuklama kararları sadece ilgilisinin kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı ile ifade hürriyetini ihlal etmemekte, toplumun önemli bir kesimi üzerinde de kaygı yaratmaktadır. Oysa yargı kaygıyı değil güveni beslemelidir” dedi. AA

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