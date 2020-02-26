Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Biz alnı secdeye giden, ama riyakârlık yapan insan istemiyoruz. Zulme rıza gösteren insan istemiyoruz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, alnı secdeye giden, ama riyakârlık yapan insan istemediklerini dile getirdi. Karamollaoğlu, Konya’da düzenlenen “Necmettin Erbakan’ı Anma ve Anlama Programı”na katıldı. Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Necmettin Erbakan’ın Konya’da Millî Nizam Partisi ile başlayıp Saadet Partisi ile sona eren 41 yıllık siyasî hayat mücadelesi ile 12 Eylül sonrası siyasî yasaklı dönemini anlattı. Saadet Partisi lideri, hükümete eleştiriler getirdiği konuşmasında şunları kaydetti: “Biz adaleti tesis etmek mecburiyetindeyiz. ‘Dindar nesil yetiştireceğiz’ yetiştir elini öpeyim senin. Dindar nesil o senin yanlışlarını söyleyince sen ona rıza gösterecek misin? Helâl, haram ayırt edecek misin? Yolsuzluğun, israfın, rüşvetin yanlış olduğunu ona öğretebilecek misin?”

Adaletle hükmedilsin istiyoruz

“‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ prensibini benimsemesini sağlayacak mısın?” diye soran Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “Erbakan’dan öğrendiğimiz; bir işin başına geldiğimiz zaman adaletle hükmettiğimiz gibi işi de akrabaya, eşe, dosta değil, mutlaka lâyık olana vermek. Biz anlı secdeye giden ama riyakârlık yapan insan istemiyoruz. Zulme rıza gösteren insan istemiyoruz. Adaletten sapan, zulme rıza gösteren insan istemiyoruz. İmam Ebu Hanefi hazretleri gibi ‘Senin hoşuna gidecek fetvaları veremem’ dediği için hapse giren hâkimler istiyoruz.”