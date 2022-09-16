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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Güzel bir hizmet

H. Muharrem OKUR
16 Eylül 2022, Cuma
Bu hafta bir kardeşimizin yürütülen hizmetlerle alakalı bizlerle paylaştığı bir yazıyı aktarıyoruz.

“Ben 1990’dan beri Yeni Asya Gazetemizin ve neşriyatımızın kitap, takvim ve imsakiyelerinin gönüllü tanıtımını yaparak esnaflara pazalıyorum. Her yıl binlerce takvim ve ramazan imsakiyesi satıyorum. Bu tecrübem çerçevesinde bulunduğum ilde 2014’de beni gazetemizin abone  hizmetleri ile ilgili gönüllü olarak  görevlendirler.

“İlk vazifeme, bürokratlara ve siyasi parti yetkililerine gazetemizi tanıtmakla başladım. Hepsine gazetemizin çizgisini anlatarak gazetemiz hakkında bilgi verdik. Abone yaptıklarımızın yanında Risale-i Nurları da tanıtmamıza vesile oluyordum. Bürokratlardan ve iş adamlarından Risale-i Nur’a sponsor olanlar oldu. Kimisi 5 külliyat kimisi 10 külliyat aldılar. Sponsor olunan Risale-i Nurları cezaevlerine göndererdik. Bu süreç içerisinde 5 bin esnafımıza gazetemizi ve Risale-i Nurları tanıtma fırsatı bulduk. Esnaflara ziyarete gitmeden önce o günün gündemine göre Risale-i Nur’dan bazı meseleleri okuyorduk ve geri dönüşler çok güzel oluyordu. Nitekim kuyumcu bir esnafımıza Hastalar Risalesinden okuduğumuz bölümlerden sonra, dağıtılmak üzere beş bin Hastalar Risalesi’ne sponsor olunduğu gibi, beş bin tane Küçük Cevşen’e sponsor olundu. Sponsor olunan eserleri ve cevşenleri de cezaevlerine gönderdik.

“Başka bir iş yerine Yeni Asya’dan geldiğimi söyledim. Orada Küçük Sözler’den Dördüncü Söz’ü okuduk. 2014’den bu zaman zarfına kadar bu hizmetlerimiz devam ediyor. Her esnafa müsâde  isteyerek Yeni Asya’dan geldiğimizi söyleyerek içeri giriyoruz. Önce gazetemizi tanıtıyorum, sonra Risale-i Nurlardan bir sayfa okuyarak günün meselelerini analiz ediyoruz.

“Netice-i kelam; herkes bulunduğu hizmet mahalinde gazete aboneliği için çalışmalar yapabilir kanaatindeyim. Allah yar ve yardımcınız olsun.

*

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Medrese-i Yusufiye çalışanlarına ve kitapların bize gönderilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ve Allah Razı olsun. Bu dönemde yapmış olduğunuz Risale-i Nur Kampanyası hazineler değerinde. Cezaevindeki birçok arkadaşımız istifade ediyor ve etmeye devam ediyoruz. Koğuşumuz kalabalık olmasından sizden rica etsek bir takım daha gönderebilir misiniz...

(Bizimle irtibat için: 0532 471 53 52)

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