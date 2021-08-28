Isparta ziyaretimiz

“Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten hayırlıdır.” (H. Ş.)

Cenab-ı Hak insanları çok çeşitli duygularla donatmıştır. Bu duygulardan bazıları; seyahat etme, ziyaret etme, tefekkür etme, eğlence v.s.

Girişte naklettiğimiz Hadisi Şerifdeki manaları yaşamak isteyen bir çok kimse Barla’yı ziyaret etmektedir. Belirli yaşlara geldik. Bu yaşa gelinceye kadar bu konuya olumsuz cevap veren kimseyi görmedim.

Kendimiz, yakınlarımız imkânları nisbetinde bu duygularını tatmin etmek için değişik çalışmalar yaparız. Helâl dairede bu duyguları tatmin etmek zorlaşmıştır. Böyle yerleri bu zamanlarda bulmak gerçekten zorlaşmıştır.

Maalesef ‘TURİZM’ adı altında Cenab-ı Hakk’ın nimetleri günah yerleri haline getirilmiştir. Kanaatim odur ki, Cenab-ı Hakk’ın verdiği nimetleri yerinde kullanmamak ve yaşadığımız zulümler, belâlara fetva verdirmektedir.

Yeni Asya Nur Talebeleri için tatil çok yönlüdür. Tefekkür, dinlenme, okuma, ziyaret v.s birlikte değerlendirilir. Bu konuda değerlendirilmelerde genelde ilk önce Barla gelmektedir. Çünkü Çam Dağı, Eğirdir Gölü, Barla’ya çok yakın bulunmaktadır. Barla’nın kendi iklimi de bahar havasındadır.

Biz de, doğum yerimiz Isparta olduğu için mümkün oldukça ziyaret ile tatili birleştiriyor ve bir taşla iki kuş vurmaya çalışıyoruz. Bu yıl da öyle oldu. Önce Barla’ya gittik. İstanbul, Düzce okuyucularımızın programlarının bazı bölümlerine katıldık. Eskişehir Yeni Asya okuyucularının programı başladığı gün, kalacak yer bulamadığımız için İzmir’e döndük. Gerçekten çok istifade ettik. Okuma, tefekkür, dinlenme, kaynaşma açısından çok güzeldi. Ancak bu yıl daha önce yaşamadığımız bir konu vardı. Kalacak yer sıkıntısı. Benim gibi birçok kimse kalacak oda bulamadığı için Barla’dan erken ayrılmak veya gelememek mecburiyetinde kaldı. Çünkü Barla’ya gelecek gruplar aylar önceden kalacak yerleri toplu ayırıyorlar.

Dolayısıyla âcilen kalacak oda sayısının arttırılması gerekiyor. Bu imkân var. Gayret edilirse kapasite üçte bir oranında arttırılabilir. Ayrıca oyun bahçesinin düzenlenmeye çok ihtiyacı var. Bu hususta imkânı olan okuyucularımızı bu hizmete sahip çıkmaya dâvet ediyoruz.

Ayrıca Barla’da şu anda başka bu özellikte tesis yok. Kısa sürede olma durumu da zor görünüyor.

Bu tesisler Dünyaya hizmet veriyor. Nurlar’ı tanıyan herkes için Barla bir cazibe merkezi. Bu konu ile ilgilenen okuyucularımız İşletme Müdürü Ahmet Demirdöğmez ile görüşebilirler. (Tel:+90 538 723 91 70)

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MEKTUP

Öncelikle sizlere sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum, iki adet mektubunuzu aldım, hepsinden önce kargoyu aldım. Kitapları okumaya başlamıştım sonra ilk mektubunuz geldi, ben size Risale-i Nurlar’ın hangi sırayla okunması gerektiğini sormuştum, mektup gelene kadar Tarihçeyi bitirmiştim, evet söylediğiniz gibi sözlüğe takılmıyorum, cümle bir bütün olarak değerlendirildiğinde anlaşılıyor.

Bu kitaplar önceki kaldığım ceza infaz kurumu kütüphane listesinde çokluğuyla dikkatimi çekmişti. Sonra da mecliste konuşma yapan bir milletvekilini izliyordum TV’de bu kitaplardan bir örnek verdi ondan sonra incelenecekler ve okunacaklar listesine yazmıştım. Nakil için dilekçe vermiştim.

Nakilden ses çıkmayınca ve ikinci mektubunuz gelince kendimi cevap yazamadığımdan kötü hissettim hakkınızı helâl edin,

Son günlerde sel, yangın gibi afetlerle uğraşan insanlara, bu güzel vatanın iyiliğe kavuşması için duâ etmenizi, sonra zamanınız olursa Allah’dan başka kimsesi olmayan kardeşinize duâ etmenizi saygılarımla istirham ederim.

(Not: Son gelen mektuplardan.)