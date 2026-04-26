"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Medresetüzzehra’nın faaliyetleri

H. Muharrem OKUR
26 Nisan 2026, Pazar
Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin “Hayat bir faaliyet ve harekettir” 1 şeklinde belirttiği gibi faaliyetler hayatın temelini oluşturuyor.

Faaliyetlerin cinsleri ve çeşitleri ise hayatlarımızın mânalarını gösterir birer ayna hükmündeler. Bu bağlamda bahar mevsiminin gelmesiyle yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi İzmir’de de Nurlu programlar faaliyetlerimizin temeli oluşturuyor. Âdeta bahar çiçekleri gibi yurdumuzda ekilen Nur tohumlarıyla çeşit çeşit çiçekler yetişiyor. 

Nisan ayı, bahar müjdelerinden ayrı bir yere sahip olacak ki faaliyetlerimizin zirve yaptığı bir ay oldu. İzmir’de “Risale-i Nur’un Telifinin 100. Yılı” konulu konferansla başlayan Nisan ayı, hemen sonraki hafta sonu başlayan ve Nur’un bayramı hükmündeki kitap fuarı ile devam etti. İmza programları, söyleşiler, fuarı ziyarete gelen her kesim ile birebir ilgilenme imkânı, binlerce insanla hemhâl olma, vs. bereketiyle günlerimiz geçiyor. Önümüzdeki hafta sonu ise yine bir okuma programı ve konferans ile inşaallah Nisan ayını kapatarak yeni bahar çiçeklerine ve meyvelerine geçmeyi niyet ediyoruz. 

Bu çeşit faaliyetlerin hizmetlerimiz için ne kadar kritik olduğu hususunda söz Üstadımızın: “Sizlerin ümidimin pek fevkinde gayret ve faaliyetiniz, beni âhir hayatıma kadar mesrur ve müteşekkir edecek bir mahiyettedir”2 “Sizin faaliyetiniz ve sebatkârâne çalışmanız, Risale-i Nur dairesinin zembereği hükmünde bizleri ve çok yerleri harekete getiriyorsunuz. Allah sizden ebeden razı olsun. Bin âmîn âmîn”3 “Bu havalide dahi belki çok yerlerde, sizin faaliyetinizden şevke gelip Risale-i Nur ziyade tevessü ettiğinden, ehl-i dünyayı düşündürüyor, nazar-ı dikkati celb ettiriyor”4 “Orada dahi şakirdlerin faaliyetle Nur’a çalışmaları, benim zehirli, şiddetli hastalığıma bir merhem oldu” 5 “Bütün ruh u canımızla sizin faaliyetinizi ve muvaffakıyetinizi tebrik ediyoruz. Benim bütün elemlerime ve hastalıklarıma ilâç, Medresetüzzehra’nın faaliyetinden ve muvaffakıyetinden ileri geliyor.“6 

Dipnotlar:

1-Eski Said Dönemi Eserleri, Sy. 218 2- Kastamonu Lâhikası, Sy. 76 3- Kastamonu Lâhikası, Sy. 110 4- Kastamonu Lâhikası, Sy. 135 5- Emirdağ Lâhikası, Sy. 168 6- Emirdağ Lâhikası, Sy. 365

