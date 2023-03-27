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27 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Manevî kazançlar

H. Muharrem OKUR
27 Mart 2023, Pazartesi
“İnşaallah, bir zaman hapishaneleri tam bir ıslahhane yapmak için, bahtiyar müdürler ve memurlar, o Nurlar’ı mahpuslara ekmek ve ilâç gibi tevzi edecekler.” (Said Nursî, Şuâlar)

Her yıl olduğu gibi bu sene de inşallah Ramazan ayında cezaevleri için ‘Risale-i Nur Külliyat ve Mânevî Paket’ adlı kampanyamızın hazırlığını yaptık, inşaallah paketlerimizi göndermeye başlıyoruz. Bu mübarek manevî kazanç ayının ömrümüzde bir Leyle-i Kadir hükmünde geçmesi duasıyla, çalışmalarımızın hızlandırılması gerektiğini düşünüyor bu hususta dualarınızı bekliyoruz.

Manevi sıkıntılar ve manevi musibetlere karşı mühim bir kale hükmünde olan Risale-i Nur’ları okumak ve okutmak için Ramazan ayının da bereketiyle hizmetlerimizi canlandıralım. Üstad Hazretlerinin Kastamonu Lâhikasında geçen bir duasında, Ramazan-ı Şerif ve musibetlerin bahsi ile, bu musibetli  günlerimizin tevafuku ise oldukça manidar.

“Aziz, sıddık kardeşlerim!

Sizin mübarek Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Erhamürrâhimîn bu Ramazan-ı Mübareke’nin hürmetine Rahmeten-lil-Âlemîn olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ümmetine rahmetiyle imdad eylesin! Âmîn. Âsâr-ı gazab-ı İlahî olan âfât ve dalaletlerden muhafaza eylesin! Âmîn. Ve Risale-i Nur şakirdlerini neşr-i envâr-ı Kur’aniyede muvaffak eylesin! Âmîn.” 

Bu duaya ve hizmetlerimize çok ihtiyaç var. Cenab-ı Hakk yardımcımız olsun. 

Bu haftaki mektubumuza geçiyoruz:

Merhaba Medrese-i Yusufiye Ekibi, 

Depremden sonra cezaevinin hasarından dolayı başka bir Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildik. Depremde kitaplarımız orada kaldı. Şuan risalemiz yok ve okumak istiyoruz. Mümkünse Risale-i Nur Külliyat gönderebilir misiniz? Şimdiden çok teşekkür ederiz. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ederiz.

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