Matbuatın ayrı bir tezahürü

İzmir Tüyap Kitap Fuarı yoğun bir şekilde devam ediyor.

Standımıza olan ilgi ve alaka da oldukça güzel. Kendi okurlarımızın yanı sıra çok farklı fikir ve hayat tarzlarındaki insanlarla da münasebet kuruluyor ve çok güzel neticeler alınıyor.

Başta Risale-i Nurlar olmak üzere neşriyatımızın bayrağının dalgalanması, Üstad hazretlerinin kalbime ihtar edildi şeklinde belirttiği “Matbuat lisanıyla konuşmak lâzım” (Mektubat) hakikatinin adeta mütecessim bir tezahürü. İnşallah çok güzel nur tohumları ekiliyor. Emeği geçen tüm kardeşlerimizi tebrik ediyor ve hizmetlerinin daim olmasını diliyoruz.

Geçen haftalarda deprem bölgelerinde bulunan ve Nurlara ulaşamayan musibetzede kardeşlerimizin Risale-i Nur taleplerini sizlere aktarmıştık. Bu hususta bizlere taleplerin gelmeye devam ettiğini belirterek, kendilerine külliyat ulaşan kardeşlerimizin bizlere çeşitli vesilelerle ulaşan mektuplarını nazarlarınıza sunuyoruz.

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...Allah sizden ve arkadaşlarınızdan ebeden ve daima razı olsun. Göndermiş olduğunuz Risale-i Nurlar elime ulaştı. İstifade etmeye çalışıyoruz. Rabbim istifade etmeyi nasip etsin. Rabbim okunan her satırdan sizlere de ecir verir inşallah. Allah’a emanet olunuz.

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Teşekkür ederim Abim, Allah razı olsun. Okunan her harfi adedince nasipdar olasınız.

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Risale-i Nur külliyatı geldi Allah ebeden razı olsun. İnşallah çocuklar ve biz günlük okumaya gayret ediyoruz. Bu deprem gösterdi ki ne ev ne eşya bize kalan sadece yapılan iyilik ve güzellikler kalıyor.

Allah razı olsun hepinizden.

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Merhabalar, Hatay’dayım bana risale göndere bilir misiniz? İçinde bulunduğum durumdan akıl sağlığım bozulmadan kurtulmaya çalışmam lazım. Antakya’daki evimiz ağır hasar aldı, köye kayınvalidemlere sığındık. Eğer kargo olarak gönderecekseniz eşimin adına gönderebilir misiniz, beni köyde bilmezler belki.