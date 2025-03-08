Nurlar’la dinleyerek meşgul olmak

Hemen her çeşit medya organının çevremizi sardığı modern dünyamızda izlediklerimiz, okuduklarımız, takip ettiklerimiz kadar dinlediklerimiz de hayatımızı etkiler hale geldi.

Bazen daha bebeklik çağında diyebileceğimiz çocukların dilinde bile güncel şarkıları duymanın mümkün hale geldiği bir devirdeyiz.

Çağımızın Kur’an tefsiri Risale-i Nurlar’da Üstad Hazretleri musikî için de geçerli Kur’ânî ölçüleri sunmuş. Yine radyo vasıtasıyla kulaklarımıza gelen hatta ehl-i zındıkanın üflemeleri olarak nitelenen seslere karşı da oldukça dikkatli olunması gerektiği Risale-i Nurlar’da aktarmış.

Bunlar üzerinde ayrı olarak durulması gereken konular olmakla birlikte Üstad Hazretlerinin Nurlarla meşgul olmak açısından söylediği:

“Hiç olmazsa işleri ve vazifeleri olmadığı vakitlerde, beş on dakika dahi olsa Risale-i Nur’u okumak veya dinlemek veya yazmak cihetiyle bir miktar meşgul olsalar, hakikî talebe-i ulûmun sevaplarına ve şereflerine mazhar oldukları gibi, İhlâs Risalesi’nde yazılan beş nevi ibadete de mazhar olurlar.”1 hususu “dinlemek” vasıtasıyla da iman hizmetinde yüksek menfaatlere erişilebileceğini nazarlarımıza sunuyor.

Sinir bilimi alanında çalışan bilim insanlarının; kitap okumanın ve dinlemenin beyindeki etkilerini incelemek için gerçekleştirdikleri bir araştırmanın sonucu da oldukça dikkat çekici.

Sonuçları Journal of Neuroscience’ta yayımlanan çalışmada yer alan kişilere popüler bir podcast serisinden hikâyeler dinletiliyor.

Diğer bir kısmına ise podcast kayıtlarındaki aynı hikâye okutuluyor. Araştırmacılar, manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemini kullanarak okurken ve dinlerken katılımcıların beyninde etkinleşen bölgeleri karşılaştırıyorlar.

Sonuçta dinleme ve okuma için oluşturulan anlamya dönük beyin haritaları karşılaştırıldığında neredeyse aynı oldukları anlaşılıyor. Yani bir kelimeyi okuduğumuzda ya da dinlediğimizde beynimizin aynı bölgeleri etkinleşiyor.2

Dolayısıyla Nur derslerinde yaptığımız üzere vaktimizin bir kısmını geçirdiğimiz yolculuklarda da, evlerimizde de, iş yerlerimizdeki müsait zamanlarda da kulaklıklarımız ya da hoparlörler vasıtasıyla Nurlardan istifade edebiliriz. Yine Sözler eserinde geçen “Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar.”3 hükmünce Nurları dinlemek maddî ve manevî pek çok kazançlara vesile olacaktır inşaallah.

Dipnotlar:

1- Emirdağ Lâhikası, s. 436.

2- https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/makale/ kitap-okumak-mi-dinlemek-mi

3- Sözler, s. 395.