Dijital dünyada nur tohumları

H. MUHARREM OKUR - ARDA BİLİK

Her gün biraz daha dijitalleşen dünyamızda insanlık, “boş vakit(!)” olarak adlandırılan yani zarurî işleri dışındaki zamanlarında genellikle bu dijital dünyada vakit geçiriyor.

Hatta maalesef çoklukla zarurî işler dahi ihmal edilerek bu dijital dünya hayatın hâkimi hâline gelebiliyor. Tv, internet yayınları, sosyal medya, dijital oyunlar vs. bu dijital dünyanın farklı enstrümanları.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının resmî internet sitesinde paylaşılan güncel verilere göre Türkiye, internette günde 6 saat 51 dakika vakit geçiriyor. Ve sosyal medya platformlarındaki aktif hesap sayısı 303 milyon 97 bin.1 yani bir kişi gününün 4’te birinden fazlasını internette geçiriyor ve yine bir kişinin birden fazla sosyal medya platformunda hesapları var.

Elbette iman-Kur’ân hizmetinin yürütülmesinde faaliyet gösteren manevî erler dijital dünyadaki bu sayıyı ve geçirilen süreyi göz ardı edemezler. Çağın gerekliliklerine göre manevî cihadı yürütmekle vazifeli olan kimseler dijital dünyadaki gelişmelere uygun tebliğ metotlarını yürütmekle de vazifeliler.

Bu doğrultuda son yıllarda çok güzel girişimler yapılıyor. Bu girişimlere destek vermek ve bu dijital dünyadaki menfî içeriklere karşı müspet iman hizmetlerine dair içeriklerle oraları beslemek son derece kritik.

“Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celbetmekle olur.”2 Ve “Bazen bir satırda bir sahife kadar kuvvet var, bir sahifede bir kitap kadar tesir bulunuyor…”3 hakîkatleri çerçevesinde durumlarımızda, sosyal medya hesaplarımızda paylaşacağımız ufacık bir vecizeli görsel ile listelerimizdeki kimselerin imanlarının kuvvetlenmesine, tazelenmesine ve hatta kurtulmasına vesile olabiliriz.

Bir kişi bile olsa paha biçilmez bir kıymet takdir edileceği hususunda Üstad Hazretlerinin Risale-i Nurların muhtelif yerlerinde aktardığı “Bir hadiste ferman etmiş ki: “Bir tek adam seninle hidayete gelse, sahra dolusu kırmızı koyun, keçilerden daha hayırlıdır.”4 hadis-i şerifi oldukça dikkat çekicidir. Mutat hizmetlerimiz ve neşir faaliyetlerimiz devam etmekle birlikte yine Risale-i Nurların şerh, izah, tanzim hüviyetindeki içeriklerine sahip çıkmak, yaymak, çevremize ulaştırmak dijital dünyada da Nur tohumlarını ekmek olacaktır inşaallah. Gayret bizden tevfik Allah’tan.

Dipnotlar:

1- www.uab.gov.tr

2- Lem’alar s. 200.

3- Mektubat s. 445.

4- Şualar s. 367, Buharî, 3:57