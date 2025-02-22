"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Hizmetteki sır

H. Muharrem OKUR
22 Şubat 2025, Cumartesi
Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin iman-Kur’an davasında geçirdiği çalkantılı hayatı tarafsız bir nazarla ve insaf düsturuyla inceleyen herkeste hayranlık uyandıracaktır.

Küçük yaştan itibaren geçirdiği ilim tahsili maceraları, genç yaşında İstanbul’daki şahane faaliyetleri, padişah ve devrin âlimleri ile olan münasebetleri, 1. Dünya Harbi’nde bir milis alayını yönetmesiyle tahakkuk eden komutanlık yönü ve cephede Ruslara karşı harika mücadelesi, ardından esir düşmesi, tekrar İstanbul’da İngilizlerin kendisi hakkındaki ölüm fermanına karşı onlarla mücadele ederek halkı millî mücadele adına cesaretlendirmesi, Birinci Meclis ile birlikte Ankara’da bulunması ve meclisteki faaliyetleri, ardından yeni dönemle birlikte başlatılan sürgünler, tazyikler, mahkemeler, zehirlenmeler, türlü türlü baskılar…

Bir insan bir ömre ancak bu kadarını sığdırabilir denilecek nitelikte her bir dönemde kilit hükmünde hadiseler yaşamış. Ve bu yaşanan hayat, “Risale-i Nur” adında Kur’an’dan süzülen nurlu bir meyveyi vermiş. Üstad Hazretlerinin tüm bu zorlu süreçlere, savaşlara, imkânsızlıklara, baskılara, zulümlere, işkencelere, sürgünlere rağmen bu eserleri telif edebilmesindeki ve dünyanın her yerinden milyonlarca insanın bu eserlerden samimane istifade ederek bağlanmasındaki sır nedir? Üstad Hazretleri bu sırrı hiçbir zaman kendi kabiliyetine ve marifetine bağlamamış. 

Sadık Nur talebeleriyle birlikte yürüttüğü bu davadaki sırrı “ihlâs” olarak ifade etmiş. “İhlâs Risalesi” olarak müstakil bir yer teşkil eden Risale’nin düsturlarına uyulduğunda ne gibi güzel neticelerin, uyulmadığında ise ne gibi fena durumların ortaya çıkabileceğini örneklerle mektuplarında açıklamış. İhlâs Risalesi’ndeki düsturlara atıf yapılarak aktarılan şu husus ise bu davadaki sırrın devamı için oldukça kritik bir husus: “Siz, birbirinize en fedakâr, nesebî [soy yönünden] kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş ise, kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder.”1 Yani net bir şekilde görülüyor ki bu davaya gönül verenler arasında kan bağıyla gelen kardeşlikten daha ziyade bir kardeşlik hükmetmeli ve bu çerçevede münasebetler kurulmalı. Aksi halde bu davanın muvaffakiyetine vesile olan sırrı incitme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Cenab-ı Hak bizleri muhafaza eylesin ve İhlâs Risalesi’nin sırlarıyla düsturlarını hayatımıza tatbik edebilmemizi nasip etsin. Âmin.

Dipnot:

1- Şualar, s. 376.

Okunma Sayısı: 273
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İslam Birliği sağlam bir duvardır

    Netanyahu, bir Filistinlinin evine baskın düzenledi!

    Hür fikre tahammülsüzluk en büyük problemlerden

    Kanadalılar ABD'ye karşı birleşti

    Rusya: Krizin çözümü bağımsız Filistin

    'Zelenskiy'nin müzakerelere katılması çok önemli değil'

    AB'nin 300 bin askere ihtiyacı var

    'Bu fotoğraflara yatırımcı gelir mi?'

    Kaçacaklar mıydı?

    AB Türkiye ile güçlü ilişki kurmak istiyor

    Borrell’den, Trump’ın tehcir planına sert tepki: Savaş suçu

    İslam ülkeleri birlik olmalı
    📷

    (Merhum) Mehmet Kutlular'dan hizmet hatıraları: Birliğimizi gazete sağlar

    Okuyucu Yeni Asya'ya sahip çıktı

    Açlık gerçeğini TÜSİAD resmiyle kapatamazsın

    Fenerbahçe, Rangers ile eşleşti

    Siyasetin gündemini yargı belirliyor - Son yaşananlar Türkiye'ye yakışmıyor

    Emekliler bayram ikramiyesinden umutsuz
    📷

    YENİ ASYA 56. YIL MESAJLARI - SAĞDUYU VE VİCDANIN SESİ

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Olmayan kanun uygulanır mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    “Siyasal İslâm” mı “Siyasal İslâmcılık” mı?
    Cevher İLHAN

    Harika “ekonomik buluş!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahribata karşı manevi tamir
    Ali FERŞADOĞLU

    Manevî bombardıman altındaki gençlere ulaşmalıyız!
    Risale-i Nur'dan

    Kâinattaki nizama hangi parmak karışabilir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şemseddin ÇAKIR

    Zıtların dinamiği
    H. Muharrem OKUR

    Hizmetteki sır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.