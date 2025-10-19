"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2025 PAZAR - YIL: 56

Çocuk ve kimlik

Halil ELİTOK
19 Ekim 2025, Pazar
Çocuk deyip geçmemek gerekir. Çünkü bugünün çocukları yarının hayat dinamiklerini meydana getirecektir.

O itibarla; ilmî verilere göre 4-5 yaş çocukta kimlik gelişim yaşı olarak belirlenmiştir. Bu nedenle; 4-5 yaş çok önemli bir yaştır. Bu yaşta verilecek olan bilgiler onun hayatının çizgilerinin ana hatlarını oluşturacaktır.

Erasmus’un dediği gibi “Çocuklar bir banttır. Onu kim doldurursa o çalar.”

4-5 yaşlarındaki kimlik oluşumu onun hayatının şekillenmesinde önemli rol oynayacaktır. Bu konuda tarihî bir hadiseyi anlatmak istiyorum:

Fetih ruhu Fatih’te bir kimlik oluşturmuştur. Fatih Sultan Mehmet henüz çocuk iken babası 2. Murat kolundan tutup Hacı Bayram-ı Veli’ye götürür. O tarihte Hacı Bayram Medresesinde öğrenim gören Akşemseddin’de misafirlere hizmet etmektedir. Sultan Murat, Hacı Bayram-ı Veli’ye İstanbul’u alma planlarından bahseder. Bu arada kendisine nasip olması için dua etmesini ister. Fakat Hacı Bayram-ı Veli, küçük Şehzade Mehmed’i gösterip, “Padişahım, İstanbul’u şehzadeniz Mehmed’le benim köse alacaktır.”

Hacı bayram-ı Veli’nin “Kösem” dediği Akşemseddin’dir. İşte bu hadise Fatih’te Fetih ruhunun uyanmasına vesile olmuştur. Çocuğa kimlik kazandırmada en önemli unsur onun iyi bir terbiye almasıdır. Çiçero bu konuda şöyle der: “Terbiye çocuğu, insanlığa yöneltmektir.” 

Terbiyede en önemli unsur, sevgidir. Mevlâna, “Sevgi ile bakır altınlaşır” diyerek sevginin önemini belirtir. Mütefekkir Ferit Kam da, “Sevgi yan etkisi olmayan harika bir ilaçtır” der.

Bediüzzaman, çocuklarla ilgilenir ve onları çok severdi. Tarihçe-i Hayattaki şu ifadeler çocuklara değer verilmesi mesajını veriyor: “Üstad Bediüzzaman, çocukları pek sever, böyle etrafında toplandıklarında, "Masum olduğunuz için dualarınız makbuldür, bana dua ediniz" diye onlara iltifat ederdi.”1

Hizmet projemizde sevgi vardır. İnsana saygı vardır. Çocuklarımızı bu anlayış içerisinde geleceğe hazırlama vardır.

Dipnot:

1- Tarihçe-i Hayat, s.142. 

Okunma Sayısı: 137
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye AB’ye girmek istiyorsa...

    Teslim edilen bazı cenazelerin baş ve göğüs bölgelerinde kurşun izleri var

    BM raportörlerinden Lübnan açıklaması: 'İsrail, ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırıyor'

    Mahkemeden ilgili kurumlara: 'CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi durdurulsun' yazısı

    Uluslararası Olimpiyat Komitesinden "iki yüzlü" tavır: Rusya'yı anında men ederken, İsrail'i korumaya devam diyor!

    Kazakistan’da zam yasağı

    2026 bütçesi de faiz lobisine çalışacak

    Vergi yükü vatandaşa, trilyonlar faize

    Ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı

    Arjantin bile başardı: Devlette israfı bitirdi

    Düşük enflasyon hayal, yüksek faiz gerçek

    Gıda silâh olarak kullanılmasın

    İslâm dünyası soykırımın hesabını sormalıydı

    El Cezire spikerinden Gazze ateşkesi yorumu: “Ateşkes şehitlerin, direnen halkın zaferi”

    Meksika'daki selde ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi

    "Artık öldürmeyi bırakıp bir anlaşma yapma zamanı geldi"

    MB şikayetçi - BKM'de usulsüzlük soruşturması: BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'ın olduğu 7 zanlı tutuklandı

    Bediüzzaman’ın siyasetle ilişkisi-2

    İşkencelerden dolayı artık göremeyen Mahmud Ebu Ful tedavi için destek bekliyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.