"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Akıl, ikrar, muhabbet ve Risale-i Nur

Harun SÖZLER
24 Ağustos 2025, Pazar
Gerçek iman, yalnızca kulaktan duyulan bir tasdikten ibaret değildir; akıl ile delillerini görmek, dil ile açıkça söylemek ve kalp ile de muhabbetle tamam olur.

Tahkikî iman ise bu üç cephenin birlikte işlemesidir: Akıl hakikati idrak eder, dil onu ikrar eder, kalp ise muhabbet besler. Tarafsız ve artniyetsiz bir yaklaşım, bu çıkarımdan başkasına yol bulamaz.

Nice akıl sahipleri vardır ki, Allah’ın varlığını delillerle gördüğü hâlde dilini susturmuş ya da dilini hakikat yerine kalbinin bağlandığı yalana hizmet için kullanmıştır.

Ve nice filozoflar, bilim insanları vardır ki, “Allah” dememek için “Tabiat Ana,” “Evren,” “Üstün Akıl” veya “Karanlık Madde” gibi ifadelerin ardına sığınmış; idrak ettikleri hakikati ikrar edememiş, hasılı muhabbet seviyesine geçememişlerdir.

Bazıları ise bir yaratıcı olduğu düşüncesine yaklaşsa da, doğruyu tam olarak bulamamıştır.

Tek ve üstün bir yaratıcı bulunduğunu akletmiş; ancak O’nun kim olduğunu bilememiş, hakikatten uzak, yanlış inançlara sapmıştır.

Bugün ise bilimsel ifadeler ve sözde ispat çabalarıyla, Bir Yaratıcı’nın varlığı tamamen silinmeye çalışılmaktadır.

“Evren kendi kendini yarattı,, “Tabiat bunu kendi yaptı ve idare ediyor,” “Karanlık madde düzeni sağlıyor,” “Üstün akıl kanun ve kurallarla idare ediyor” gibi sözler, modern çağın hakikati perdelemeye, gerçeği gizlemeye çalışan, yaratıcı yerine farklı bir sebep göstermeye çalışmaktan başka bir şey değildir." 

Entelektüellik yarışında, aklın ve mantığın delillerine inandığını iddia eden; fakat neredeyse hiç kitap okumamış, birkaç videoluk bilgiyle yetinen, sorgulama ve yargılama yeteneğinden mahrum, dinden hızla uzaklaşan gençler, bu art niyeti görememektedir.

Sorgulayan bir aklın önüne serilen kâinat, baştan sona bir matematik, düzen ve uyum tablosudur.

Her atom, her galaksi, her hücre birer mühür gibidir; “Bu eser sahibini gösterir” diye haykırır.

Böyle bir akıl sorar: “Bu varlıklar kendi kendine mi olabilir?”

İşte bu soruya en net cevabı, aklın idrakini, dilin ikrarını ve kalbin muhabbetini bir araya getiren eşsiz bir iman rehberi olan Risale-i Nur verir. Bediüzzaman Said Nursî, asrımızın en yaygın şüphelerini ve inkâr argümanlarını, hem aklı hem kalbi tatmin eden güçlü delillerle cevaplar."

"Risale-i Nur’un en büyük özelliği, kuru mantık oyunları ve laf kalabalığına başvurmadan; kâinat kitabını okuyarak imanı temellendirmesidir. Bir atomdan galaksilere kadar her varlığı, bir sanat eserinin ustasını gösteren mühürler gibi ele alır; şeksiz şüphesiz, iki kere ikinin dört etmesi derecesindeki kesinlik ve sadelikle ispat eder."

"Sözler ve Kur'ân'dan gelen Nurlar; aklıma ders verdiği gibi kalbime de iman hali telkin ediyor, ruhuma iman zevki veriyor ve hâkeza…" ¹

Günümüz gençliğinin yaşadığı en büyük problem, art niyeti sahte âlimlerin silik bilgi kırıntılarını hakikat zannetmesi ve derin tefekkürden uzak kalmasıdır. Risale-i Nur, bu sığlığı gidererek, taklidî imanı tahkikî imana dönüştürür.

Çünkü iman yalnızca “bilmek” değil, hissederek yaşamak ve hakikati anlamaktır.

1- Mektubat, 28. Mektup.

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ‘İnsanlığın çöküşü’

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın

    Küresel ısınma mı?

    Okula dönüş dönemi için KDV tatili çağrısı

    Dört çiftçiden biri mesleği bırakmayı düşünüyor

    Gençler nasıl evlensin?

    Hatay ve Malatya'daki iki kazada 7 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    Ankara-Eymir Gölü'ne yakın ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı

    Trafikte yol kesenlere hapis cezası

    Gece ameliyatları uygun değil

    Seçmeni kazanamıyorsan seçileni kazan

    Özgür Özel’den Meclis’e olağanüstü toplanma çağrısı

    Kanal İstanbul’da betonlaşma hızlandı

    Açlık silahından sonra "susuz bırakma" silahı

    Gazze'ye yardım için İsrail'e çağrıda bulundu

    Hollanda'da Dışişleri Bakanı ve NSC'li bakanlardan Gazze istifası

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    KKM'de tarihi zarar - İktidarın yanlış ekonomi politikasının faturası ağır: 60 milyar dolar
    Genel

    Demokrat Parti Siyasî İşler Başkanı Dağdaş: Şehirlerdeki terör de gündeme alınsın
    Genel

    “Neden Yeni Asya?”
    Genel

    Müslümanlar birlik olsaydı İsrail soykırım yapamazdı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    ‘İnsanlığın çöküşü’
    Genel

    Danimarka'dan 'okuma krizi'ne çözüm: Kitap vergisini kaldırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.