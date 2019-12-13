"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Bir şefkat ve nezaket adamı: Mustafa Sungur

Hasan ŞEN
13 Aralık 2019, Cuma
Risale-i Nur hizmetinde adını altın harflerle yazdıran o muhterem insana, Mustafa Sungur’a biz kısaca “Sungur Ağabey” derdik.

İzmir’e geldiğinde zaman zaman beraber çevreyi gezerdik. Gezmemiz daima Risale-i Nur hizmeti için olurdu. Yine böyle bir seyahatimizde arabama benzin almak için bir istasyona girdiğimde, “Kardeş ben de katkıda bulunayım” diye ısrar etti. Ben “Hayır ağabey” diyerek almamakta ısrar ettim. Depomuzu tam doldurup yola koyulduk. Yaklaşık üçyüz kilometreden fazla muhtelif yerleri ziyaret ettiğimiz halde benzin ibresi hiç yerinden oynamadı. Yani o kahraman Ağabey katkısını o suretle yani kerametiyle yapmıştı. 

İlk karşılaşmamız yine İzmir’de olmuştu. Hizmetlerden sonra İzmir Basmane Otogarından uğurlarken (O zamanlar pek özel arabalar yoktu) bana ismimi bildiği halde yine sordu. Ben ismimi söyleyince, “Hayır bu ismi beğenmedim. Bunu değiştir Hasan Hüseyin Ahmet Mehmet yap. Daha iyi olur” dedi. Ben de ağabeyin bu arzusunu emir telâkki ederek ismimi Hasan olarak değiştirdim.

Sungur Ağabeyle hatıralarımız çoktur. Ben son olarak bir hatıramı daha yazıp yazıma son vermek istiyorum: Birgün yanyana beraberce ders dinliyoruz. Bana bir rehavet çöktü ve uyumuşum. Uyanınca ‘böyle bir ağabeyin yanında nasıl uyurum?’ diye üzülünce, bunu fark eden Sungur Ağabey; kulağıma eğilerek “Kardeş insan beş dakika uyuyunca kendine geliyor” diyerek benim o halimi nazikâne ifade ederek üzülmememi anlatmaya çalıştı. Allah onlardan ebediyen razı olsun. Ve şefaatlerine mazhar eylesin.

Okunma Sayısı: 123
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kendileri beka sorunu oldu

    İlân edilmemiş sıkıyönetim

    Uysal'dan Ermeni tasarısına sert tepki: Dünya 5'ten, Türkiye "1"den büyüktür

    Köprüye var, EYT’liye yok

    Çocuk dostu medya istiyoruz

    Doğu’nun en büyük Fuar’ındayız

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı

    Rusya'ya giden 18 ton Türk narı geri gönderildi

    Valilik açıkladı: Hakkari’de 5 bölge giriş çıkışa yasaklandı

    Şimdi de Senato'da kabul edildi

    Savunma projeleri karara bağlandı

    'tr' uzantısı yetkisi ODTÜ'den BTK'ya geçti

    İBB hizmetlerine zam yapıldı

    'Hiçbir ülke IŞİD'le mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz'

    Ceylanpınar Belediye Başkanının mazbatası iptal edildi

    Soylu: Her şeyi bırakıp gazetecilik yapmak istiyorum

    UEFA 'asker selamı' ile ilgili kararını verdi

    TRT’nin haber sunamaması büyük kriz

    AB’den Kavala çağrısı

    İncirlik koz olmaktan çıktı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üniversitelerde OHAL tahribatı
    Ahmet BATTAL

    Hayırlı bir başlangıç için ümitliyiz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tavuğun başına gelen...
    Faruk ÇAKIR

    Dünya yıkılsa bile adalet yerini bulmalı
    Cevher İLHAN

    “Menfaat üzerine dönen siyaset”in “fenâ neticeleri”
    Şükrü BULUT

    Cemaatlerin para ve mülkle imtihanı
    Genel

    Yeni yönetim sistemine geçildikten sonra hukuk devletinin önemi daha da arttı
    Ali FERŞADOĞLU

    Risale-i Nur nasıl okunmalı?
    Genel

    Doğu’nun en büyük Fuar’ındayız
    Hasan ŞEN

    Bir şefkat ve nezaket adamı: Mustafa Sungur

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.