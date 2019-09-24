"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Niyaz

Hatice Dilek Cengiz
24 Eylül 2019, Salı 00:01
Eğer bir şey size aitse,

Eğer siz o şey için elzemseniz,

Eğer sizi sizden iyi bilen size İnan, güven ve bekle dercesine,

Hikmetini bilemediğiniz fakat

Çok geçmeden göreceğiniz

Çetin bir sınavsa yaşadığınız,

Rabb’in hükmüne itaat sakın Size ağır gelmesin!

Hem nasıl gelir ki?

Değil mi ki hiç bir sıkıntı duymadan teslim olmalı,

Sizi sizden daha merhametli olana emanet etmenin huzurunu duymalı,

Sen terketmez ve darılmazken,

Rızanı kaybetmekten veya

Olandan şikâyet etmekten,

Olmayan da ki hayrı görememekten,

Senin sınırsız kelimelerine sığınırız!

Nihayetinde aciz bir kuluz!

Nihayetinde kendimiz için

Hayırlı olanı gerçekleştirmeye gücümüz olsa hayır olanı çok daha zevkle ve sürekli yaparız!

Şer olanı def etmeye takatimiz yetse fersah fersah kaçarız!

Bizi şerden soğut,

Hayra kalbimizi ısıt!

Fakat hani diyorsun ya Rabbim!

Siz hayra da dua edersiniz şerre de!

Andolsun ki nefsimizi temize çıkarmadan çok acele ettiğimizi,

Sonunu göremediğimiz pek çok işte,

Hikmetini göremeden gayba taş attığımızı anlıyor,

Haddimiz olmayan,

Hakkımız olmayan,

Hayrımıza olmayan şeyleri istemekten,

Sana sığınıyoruz!

Eğer kaybettiğimiz Musa ise,

Bize geri getireceğin ana dek

Katından bir güçle bizi destekle…

Yok eğer kaybettiklerimizden daha hayırlılarını,

Öteler de

bize ihsan edeceğin içinse,

Yüreğimizin daraldığı,

Dünyanın tüm genişliğine rağmen dar geldiği,

Yenik düşürüldüğümüz,

Suçlandığımız,

Yargılandığımız,

Anlaşılmadığınız,

Anlaşamadığımız,

Haklarımızı,

Haklılığımızı anlatamadığımız,

Hak olana olan,

Israrlı davetimiz de bile,

Havan da su dövmek gibi işe yaramadığını fark ettiğimizde…

Bize düşen susmak!

Bize düşen onurluca uzak durmak,

Bize düşen olanda ki hayrı görmek,

Olacaklar için dua edip,

Bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla diyen gençler gibi,

Senden yepyeni bir hayata uyanmayı diliyoruz!

Bizi düşmanlarımızdan kurtarmakla kalmayıp,

Dostlarımıza buldur!

Bizi rızan da buluştur,

Birleştir,

Dünya ve ahiret afiyetine kavuştur Rabbim!

Biz sana dua etmekle hiç mutsuz olmadık! Amin!

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı siyasetin aracı olmasın

    Dün CHP’lilerin yaptığını bugün biz yapıyoruz

    Düşünce özgürlüğünü tartışmak acı

    Yılda sadece 2 defa görülüyor: 255 yıllık ‘ışık hadisesi’

    İşsizlik fonu, işsize gitmiyor

    Bankalardan faiz tepkisi

    Velilerin desteği başarıyı arttırıyor

    Fransa, Almanya ve İngiltere Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu

    IMF 'muhalefetle gizli görüşme' iddialarına cevap verdi

    Türk ekonomisinde daralma beklenmiyor

    Trump: Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum

    Mısır'da Sisi'yi protesto eden 400 kişi gözaltına alındı

    Tunus'ta seçim sonuçlarına yapılan itirazlar reddedildi

    Perinçek: 2014’ten beri Türkiye’yi Erdoğan yönetmiyor

    CHP'den IMF görüşmesi ile ilgili açıklama

    'Afganistan ordusu Taliban'ı hedef aldı, 35 sivil öldü'

    Mısır'da iki Cumhurbaşkanlığı çalışanına 'yolsuzluk' suçlaması

    TÜRSAB: Thomas Cook'tan otellerimizin önemli miktarda alacağı bulunuyor

    ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de 172 kez "katliam" yaptı

    BM'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı kınaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şahs-ı manevî ile yola devam
    Genel

    Dün CHP’lilerin yaptığını bugün biz yapıyoruz
    Ahmet BATTAL

    Âf u güzaf olmasın
    Genel

    Yargı siyasetin aracı olmasın
    Ali FERŞADOĞLU

    Mülk sahibi, misafir ve tüketim
    Cevher İLHAN

    “Mutâbakat”tan çark sinyalleri
    Genel

    Düşünce özgürlüğünü tartışmak acı
    Faruk ÇAKIR

    İmam hatipler ve kalite
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Velilerin desteği başarıyı arttırıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.