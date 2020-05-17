Süt içmenin önemi

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

Kur’ân-ı Kerîm’de taze sütün önemi de şu ifadeler ile açıklanır: “Ehil hayvanlarda sizin için muhakkak ders vardır. Karınlarındaki sütten size içiririz. Sizin için onlarda daha birçok faydalar vardır...” (Mü’minûn Sûresi, 21), Nahl Sûresinde ise: “Gerçekten süt veren hayvanlarda da size bir ibret vardır. Size onların karnındakiler ile kan arasından halis bir süt içiriyoruz ki, içenlerin boğazından afiyetle geçer.” (Nahl Sûresi, 66).

Hz. Peygamber’de (asm): “Yüce Allah bir kişiye süt ikram ederse o kimse (Sütü içeceği zaman): “Allahım bize bu sütü bereketli kıl, bize daha çok süt ver!” diye duâ etsin. Çünkü yiyecek ve içeceklerin yerini tutan, açlığı ve susuzluğu gideren, sütten başka bir gıda bilmiyorum” demiştir. (İ. Mâce et’ime Hadis 3322).

Süt, büyüme ve gelişmede oldukça önemli bir paya sahiptir. Vücut için gerekli olan, kemiklerin gelişmesini sağlayan ve kemik erimesini önleyen besin sütün ta kendisidir. Beynin ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayabilen bir besin maddesidir. İçerisindeki bir maddenin beynin yaşlanmasını önlediği belirlenmiştir. Yeni hücre yapımında da oldukça etkilidir. Mikropların sebep olduğu enfeksiyonlara yönelik direnç sağlamaktadır. Kasların güçlenmesinde de faydası vardır.

Süt içmek, sindirim sistemini düzene sokan bir eylemdir. Mide rahatsızlıklarına, bağırsak rahatsızlıklarına, özellikle de ishalin iyileşmesine faydası vardır. Günümüzün en sık görülen hastalıklarından kanserin önlenmesinde sütün önemi büyüktür. İçerisinde bulunan A, B, C, D ve E vitaminleri insanlar için önem taşıyan vitaminlerdendir. Ayrıca anne sütü mu’cize etkisinde bir gıdadır. Her bebek mutlaka anne sütü almalıdır.

Sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, fosfor, bakır kükürt ve klor gibi madeni tuzlar ile protein, şeker ve yağ gibi besinleri ihtiva eden tabiî üretilmiş süt; hem yiyecek ve içeceklerin yerini tutan iyi bir gıda maddesi ve hem de birçok hastalık için şifadır.

