Zemzem suyunun vasıfları

TIBB-I NEBEVÎDEN GÜNÜMÜZE SAĞLIK - Hazırlayan: HÜSEYİN ÇETİNSOY

İbn Abbas (ra)’dan yapılan rivayete göre, Resulûllah Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Zemzem suyu ne için içilirse ona göre yarar sağlar: Şifa arzusuyla içersen Allah sana şifa verir; açlığını gidermek niyetiyle içersen Allah seni doyurur; susuzluğu kesip gidermek için içersen, Allah senin susuzluğunu onunla kesip giderir. Zemzem, Melek Cebrail’in açtığı çukurdur, İsmail’in su içtiği yerdir.” (Neylü’l-evtar, 5/99).

Dünya Sağlık Örgütü’nün raporlarına göre zemzem en içilebilir ve sağlıklı sulardan biridir. Amerika’da yapılan test sonuçlarında dünyada içinde mikroorganizma ve bakteri barındırmayan tek suyun zemzem olduğu ortaya çıkmıştır. Avrupa’da yapılan laboratuvar çalışmalarında ise mikrobik hastalıklara karşı etkili olan zemzemin diğer sulara nazaran çok daha az kükürt taşıdığı anlaşılmıştır. Daha fazla mineral barındırdığı ve mineral yönünden fazlasıyla besleyici olduğu belirlenmiştir.

Zemzem üzerine Japonya’da araştırma yapan Dr. Emoto’ya göre zemzem, fizikî ve kimyevi özellikleri bakımından yeryüzündeki bütün sulardan farklıdır. Dr. Emoto, “Zemzem, çevresinde cereyan eden bütün değişimleri hafızasına alıyor. Yapısı çok farklı… Bu, onu dünyadaki diğer elementlerin efendisi yapıyor. Müslümanların niçin hastaları tedavi etmek ümidiyle Kur’ân-ı Kerîm’den sûreler okuyup suya üflediğini daha iyi anlıyorum” diyor.

Alman bilim adamı Dr. Knut Pfeiffer ise Zemzem hakkında “Su her şart altında değişmiyor, ama değiştiriyor” diyor. Alman bilim adamı şunları anlatıyor: “Çok acayip bir deney yaptım. Bir damla zemzem suyuna yüz damla normal su karıştırdım. Sonuçta gördüm ki suyun hepsi zemzeme dönüşmüş. Sonra bir damla zemzeme bin damla normal su karıştırdım. Ve yine gördüm ki hepsi zemzeme dönüşmüş. Bunun sebebi nedir, neden? Zemzemde öyle bir enerji var ki başkasını değiştirir, ama kendi değişmez.”