"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 NİSAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Hatalardan nedamet etmedikçe...

Hüseyin GÜLTEKİN
11 Nisan 2022, Pazartesi
Üstad Bediüzzaman’ın vatan, millet ve Kur’an adına başa gelmeleri için açıkça dua ederek; nokta-i istinat olduğu beyan ettiği Demokrat siyasi kadrolara lüzumlu bazı ikazlarda ve tavsiyelerde bulunduğu bütün Nur camiasının malumu olsa gerek.

Özetle bu ikazlar ve tavsiyeler de şöyle:

1- “Bir milletin efendisi, onlara hizmet edendir.” hadis-i şerifi çerçevesinde memuriyetin bir tahakküm aleti değil, tam tersine bir hizmetkarlık olması gerekirken; İslami terbiyenin eksikliğinin neticesi olarak günümüzde makam-mevki sahiplerinin memuriyeti bir dayatma ve tahakküm aleti haline getirdiklerini ve zahirde millet için, hakikat-i halde millete rağmen bazı adaletsizliklere ve keyfîliklere sebep olduğunu, önemli birçok hukukun zayiatına sebep olduğunu, bundan dolayı yukarıdaki gibi durumlara meydan verilmemesini…

2- “Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez” ayet-i kerimesi ışığında adalette değişmez kural olan “suçun şahsiliği” prensibine uygun şekilde, yani suçu kim işlemiş ise onun sorgulanması… Suçlunun annesinin, babasının, partisinin, akrabalarının hiçbir surette suça ortak edilip suçlanmamasına ve sorgulanmamasına dikkat edilmesi…

3- Tek parti döneminde yapılan baskılara, tazyiklere, zulümlere karşı “mukabele-i bilmisil” ile yani bir nevi intikam almak gibi aynı ile mukabele edilmemesinin karşılıklı huzur ve sükunun sağlanması açısından daha faydalı olacağının göz önünde bulundurulması…  

Üstad, yukarıda demokratlara yönelik yaptığı tavsiyelerini ve ikazlarını dikkate almaları durumunda; kendilerine dua edeceğini ifade ediyor. Ayrıca Üstad’ın, talebelerine de lahika mektuplarının muhtelif yerlerinde bu yönde telkinlerde ve tavsiyelerde bulunduğunu biliyoruz.

Nur’lardaki ölçülerle ve prensiplerle örtüşmeyen siyasi duruşta ve tercihlerde bulunmalarının inandırıcı bir izahı var mı acaba?

Niyetim asla eski yaraları deşmek değil… Ama geçmişte yapılan yanlışlardan ders çıkarıp, ibret almak gerekmez mi?

12 Eylül darbesinden sonra da demokrat siyasi kadrolara nokta-i istinat olmakla mükellef olan çoğu hadimlerin hemen her seçimde her defasında yanlış tercihte bulunmaları nasıl izah edilir?

Bazı siysaetçilerin hamasi nutuklarına aldanarak hiçbir ölçüye vurmadan onların saflarında yer almaları olacak şey midir?

Hem, Üstad’ın demokratlara yaptığı gibi; bugüne kadar bazı ikazlarda, tavsiyelerde ve telkinlerde bulundunuz mu? Başta yaptıkları adaletsizliklerden, hukuksuzluklardan, kendilerine muhalif olan herkesi, suçlu ilan etmekten vazgeçirmeye çalıştınız mı?

Okunma Sayısı: 224
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada Ramazan sevinci

    Adalar'da keşfedildi: 'Konum bilgisinin gizli kalmasını tercih ediyoruz'

    BM: 4,5 milyon mülteci Ukrayna'dan komşu ülkelere geçti

    Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı

    Derbinin galibi Fenerbahçe 2. sıraya yükseldi

    Mimar Sinan dualarla

    Dar gelirli olan vatandaş ne yapsın? - Suda ‘acil tedbir’ çağrısı

    Gazete yasağından ne haber?

    Sarayla ve kanunla adalet olmaz

    Taş ocağı, arıcılığı da bitirdi

    Enerji krizine çözüm: Rüzgâr ve güneş

    Bayram ikramiyeleri artırılmalı

    Yangınların çoğu elektrik tellerinden

    "Türkiye’de Yılın Otomobili"nde 7 finalist belli oldu

    6 parti komisyon kurdu

    200 bin liralık veresiye borçlarını ödedi

    İktidardan toplu kopuşlar olacak

    Seçim kanunu AYM’ye taşınıyor

    Sıcaklık 10-15 derece azalacak: Yurt geneline soğuk hava uyarısı!

    'Bekleyecek zamanımız yok'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Zekâtlar için hatırlatma
    Şükrü BULUT

    Küresel zındıka cereyanları ve Bediüzzaman Said Nursî…
    İlimdar Kaya

    Bediüzzaman Said Nursî bir aksiyon adamıdır
    Süleyman KÖSMENE

    Zekât ve geçim soruları
    Risale-i Nur'dan

    Lezzeti takip etmenin şartları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Millî Mücadelede kim haklı, kim hatalı çıktı?
    Mehmet KARA

    “Para ediyor” da para nerede?
    M. Said ZEKİ

    Savaş değil; sevgi ve barış...
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hatalardan nedamet etmedikçe...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.