Hatalardan nedamet etmedikçe...

Üstad Bediüzzaman’ın vatan, millet ve Kur’an adına başa gelmeleri için açıkça dua ederek; nokta-i istinat olduğu beyan ettiği Demokrat siyasi kadrolara lüzumlu bazı ikazlarda ve tavsiyelerde bulunduğu bütün Nur camiasının malumu olsa gerek.

Özetle bu ikazlar ve tavsiyeler de şöyle:

1- “Bir milletin efendisi, onlara hizmet edendir.” hadis-i şerifi çerçevesinde memuriyetin bir tahakküm aleti değil, tam tersine bir hizmetkarlık olması gerekirken; İslami terbiyenin eksikliğinin neticesi olarak günümüzde makam-mevki sahiplerinin memuriyeti bir dayatma ve tahakküm aleti haline getirdiklerini ve zahirde millet için, hakikat-i halde millete rağmen bazı adaletsizliklere ve keyfîliklere sebep olduğunu, önemli birçok hukukun zayiatına sebep olduğunu, bundan dolayı yukarıdaki gibi durumlara meydan verilmemesini…

2- “Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez” ayet-i kerimesi ışığında adalette değişmez kural olan “suçun şahsiliği” prensibine uygun şekilde, yani suçu kim işlemiş ise onun sorgulanması… Suçlunun annesinin, babasının, partisinin, akrabalarının hiçbir surette suça ortak edilip suçlanmamasına ve sorgulanmamasına dikkat edilmesi…

3- Tek parti döneminde yapılan baskılara, tazyiklere, zulümlere karşı “mukabele-i bilmisil” ile yani bir nevi intikam almak gibi aynı ile mukabele edilmemesinin karşılıklı huzur ve sükunun sağlanması açısından daha faydalı olacağının göz önünde bulundurulması…

Üstad, yukarıda demokratlara yönelik yaptığı tavsiyelerini ve ikazlarını dikkate almaları durumunda; kendilerine dua edeceğini ifade ediyor. Ayrıca Üstad’ın, talebelerine de lahika mektuplarının muhtelif yerlerinde bu yönde telkinlerde ve tavsiyelerde bulunduğunu biliyoruz.

Nur’lardaki ölçülerle ve prensiplerle örtüşmeyen siyasi duruşta ve tercihlerde bulunmalarının inandırıcı bir izahı var mı acaba?

Niyetim asla eski yaraları deşmek değil… Ama geçmişte yapılan yanlışlardan ders çıkarıp, ibret almak gerekmez mi?

12 Eylül darbesinden sonra da demokrat siyasi kadrolara nokta-i istinat olmakla mükellef olan çoğu hadimlerin hemen her seçimde her defasında yanlış tercihte bulunmaları nasıl izah edilir?

Bazı siysaetçilerin hamasi nutuklarına aldanarak hiçbir ölçüye vurmadan onların saflarında yer almaları olacak şey midir?

Hem, Üstad’ın demokratlara yaptığı gibi; bugüne kadar bazı ikazlarda, tavsiyelerde ve telkinlerde bulundunuz mu? Başta yaptıkları adaletsizliklerden, hukuksuzluklardan, kendilerine muhalif olan herkesi, suçlu ilan etmekten vazgeçirmeye çalıştınız mı?