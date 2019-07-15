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15 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

“Osmanlı Avrupa’ya, Avrupa da İslâm’a hamiledir”

Hüseyin GÜLTEKİN
15 Temmuz 2019, Pazartesi
Merhum M. Âkif bir Avrupa seyahati dönüşünde intibalarıyla alâkalı olarak; “İşleri var dinimiz gibi; dinleri var işlerimiz gibi..” çok veciz ve isabetli bir beyan ile dile getiriyor.

Bu kısa ifade ile M. Âkif Avrupa gayr-ı müslim olduğu halde, gerek yaptıkları işlerinde, gerek yaşantılarında  veya insanlara karşı olan müsbet münasebetlerinde İslâm dininin bazı emir ve tavsiyelerine uyduklarını ifade ediyor. Biz de dinimizin kesin hüküm ve emirlerle yasakladığı halde dinimizde yeri olmayan gerek söz ve beyanlarımızla gerek hal ve davranışlarımızla, her türlü gayr-ı meşrûluğun yaşanmakta olduğu ikinci Avrupa’ya benzediğimizi ifade ediyor M. Âkif.

Evrensel demokrasinin hükümran olduğu, adalet, insan hak ve hürriyetlerinin geçerli olduğu bir başka ifade ile müsbet Avrupa dediğimiz ülkelere baktığımızda merhum M. Âkif’in yıllar önce dile getirdiği tesbitinin yerinde ve doğru olduğunu görüyoruz.

Türkiye’nin de dahil olduğu ülkelerdeki başta yönetim sistemleri olmak üzere; adalet, insan hak ve hürriyetleri, kanun hâkimiyeti v.s gibi durumlar ile bir de gayr-ı müslim olarak bilinen müsbet Avrupa olarak tanınan ülkelerdeki sözünü ettiğimiz konulardaki işleyişlerine bakalım.

Türkiye’nin de dahil olduğu hemen bütün İslâm ülkelerindeki Üstad Bediüzzaman’ın; “riyaset-i şahsiyenin katiyen aleyhindeyim..” dediği bütün yetkilerin tek adamda olduğu sistem mi; yoksa hemen bütün Avrupa’nın tercih ettiği şûrâ ve ortak aklın temsilcisi konumundaki parlamenter sistem mi daha sağlıklı ve dine yakın bir sistemdir?

Yine, “Allah adaleti emrediyor...” emr-i İlâhisine rağmen, Türkiye’nin de dahil olduğu hemen bütün sözde İslâm ülkeleri olarak bilinen hemen hemen bütün ülkelerde dinimizin, hatta evrensel hukukun emrettiği bir adaletten bahsetmek mümkün mü? Dünyada en çok hak ve hukukların gözetilmediği, insanların en fazla haksızlıklara ve zulümlere düçar olduğu ülkelerin sözde İslâm ülkeleri olurken; mensuh olan bir dinin mensupları olan Avrupa’nın ülkelerinde tarafsız ve bağımsız mahkemeler eliyle hakkaniyete dayalı bir adaletin uygulanıyor olması Müslümanlar açısından iyi değerlendirilmesi gerekmez mi?

Üstad Bediüzzaman’ın; “şeriat yeryüzüne gelmiş; istibdatı defetmek için..” ifadelerine rağmen, bu gün Türkiye’nin de dahil olduğu hemen bütün âlem-i İslâm’da İslâm’ın kesinlikle ve şiddetle reddettiği her türlü hak ve hürriyetleri yok sayan istibdat ve dayatmaların hemen her alanda uygulanıyor olması ne ile izah edilir? Aynı şekilde gayr-ı müslim olan ülkelerde de nerede ise İslâmın tarif ve tavsiye ettiği anlamda hiçbir dayatmaya, zorbalığa ve istibdata prim vermeyen ve hürriyet ortamının inşaası yönündeki uygulamalarını da biz Müslümanların çok iyi okumamız lâzım.

Bakın bu söylediklerimizi tastik ve teyit eden 153 ülkeyi kapsayan Amerika’daki iki Müslüman akademisyenin İslâmîlik adını verdikleri bir araştırmanın sonuçlarına bakalım: İlk yirmi de Kuzey Avrupa ülkeleri yer alırken, ilk elli de yalnız Birleşmiş Arap Emirlikleri, Arnavutluk, Malezya, Katar ve sonra Bosna Hersek, Umman, Endonezya, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün daha yukarı sıralarda yer alıyor. Türkiye ise maalesef 95. sırada yer alıyor. İnsan haklarında da Türkiye’nin yeri 100. sıra.                  

 Bu tablo gösteriyor ki Üstad Bediüzzaman’ın bir asır önce: “Osmanlı Avrupa’ya hamile; Avrupa da İslâma hamiledir” tesbitini tasdik ve te’yit ediyor.       

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