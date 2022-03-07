"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Yaptıkları söylediklerini tekzip ediyor

Hüseyin GÜLTEKİN
07 Mart 2022, Pazartesi
“Makamı, mevkii ne olursa olsun hiç kimse yargıya müdahale edemeyecek, talimat veremeyecek.. Bizim iktidarımızda yargı tamamen tarafsız ve bağımsız olacak.. Kanun hâkimiyetini mutlaka sağlayacağız.. Masumiyet karinesi işleyecek ve bu sayede kanunsuz tutuklamaların ve mahkûmiyetlerin önüne geçilecek.” gibi bir sürü vaatle ve iddiayla geldiler. Halen de her fırsatta bu ve benzeri sözlerden ve beyanlardan dem vuruyorlar.

Uygulamalarına ve icraatlarına baktığımızda söylediklerinin tam tersine, hukuk facialarına şahit oluyoruz. Hiçbir kanunî dayanağı olmayan, sudan bahanelerle keyfî tutuklamalar… Mesnetsiz isnatlarla verilen mahkûmiyet kararları… Savaş halinde dahi tevessül edilmeyen icraatlar. Tedavilerine dahi müsaade edilmediği için hapishane koğuşlarında vefat eden hastalar.

İktidarın uymak zorunda olmasına rağmen “AİHM kararları bizi bağlamaz” dedikten sonra adaletten, hukuktan dem vurmanın bir inandırıcılığı olur mu?

İhdas ettikleri mahkemelerde dahi; beraat ettikleri halde halen kendilerine şüpheli gözü ile bakılan, işlerine dönmelerine keyfî bir şekilde izin verilmeyen nice insan var.  

Yetkililerin; işleyen bir adaletten dem vurmalarına kim inanır?

Geçmişte iktidarı atadığı yetkililerin mahiyetindeki bazı şahısların kendi taraftarlarını haksız bir şekilde devlet memurluğuna yerleştirmek için bazı gizli ve şaibeli suistimallere tevessül etmelerinin bir benzerini; şimdi memur alımları için yapılan sınavlarda en yüksek puanı aldıkları halde başarısız sayılarak elenen nice mağdur insanlar var. Başarıya, liyakate bakmadan; keyfi olarak kişileri istedikleri makamlara ve mevkilere getirmek için göstermelik mülâkatlarla, vatandaşlara karşı tarafsız ve eşit muamelede bulunduklarına kimler inanır?         

Yaptığınız doğru icraatları mübalâğalı bir şekilde köpürterek manşetlere çeken; yanlış uygulamalarınızı da çoğu zaman kamufle eden veya tekellüfü yorumlarla halka sunmayı vazife bilen malûm medyaya devletin bütün maddî imkânlarını peşkeş çekmekte bir beis görmeyen iktidar; yanlışa yanlış, doğruya doğru demeyi meslek bilen başta Yeni Asya olmak üzere bazı medya kurumlarına resmî ilânları kesme gibi hukuksuz uygulamaları vicdanları sızlatmaz mı sizce?

“Devletin dini adalettir.” buyuran Hz. Ali’nin (ra) dikkate değer bu ifadesini görmezden gelen ve hemen her fırsatta demokrasiden, adaletten, eşitlikten, hak-hukuktan dem vuranların uygulamalarında tersini yapmaları tam da Üstad Bediüzzaman’ın, “Lisan-ı siyasette bazen lâfız mananın zıddıdır..” tesbitini doğrulamıyor mu?

Okunma Sayısı: 329
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy'den Rusya halkına çağrı: Sessiz kalmayın

    Kiev'de son durum?

    İstanbul’a yeniden kar geliyor

    Tatilde kitap okudular

    Demokrasi, adalet ve hürriyet uyanıyor

    BM: Ukrayna'daki ölüm ve yaralanmalara ilişkin gerçek sayı çok yüksek olabilir

    'Zelenskiy'nin öldürülmesi durumunda yönetimin devamı için Ukrayna'nın planları var'

    Böyle giderse 2 ay içinde kapatacağız

    Şoförlerin zam isyanı

    Millet İttifakı Türkiye için şans

    Haftanın karşılaşması beraberlikle sonuçlandı

    Son 24 saatte 170 kişi vefat etti, 27 bin 671 vaka kayıtlara geçti

    Putin: NATO ile de savaşırız

    Türkiye’ye tsunami uyarısı

    Ülke menfaati için birleşme zamanı

    20 yıllık tükenişin ifadesi

    Marketlerde ayçiçek yağı kalmadı

    Ülke 70’li yıllara döndü

    IMF: Ukrayna'daki savaş küresel ekonomiyi 'ağır' etkileyecek

    Erdoğan - Putin görüşmesinde neler konuşuldu?

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    “Yoksa ateş size de dokunur”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yaptıkları söylediklerini tekzip ediyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yahudiler Osmanlı’ya sığınmıştı
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Bediüzzaman’a Beşinci Şuâ ile ilgili sualleri kim sordu?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kaç paralık tüccarım!”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    202 ülkeden 40 milyon ziyaretçi
    Mehmet Asıf Işık

    Duâ mevsimindeyiz (2)
    Risale-i Nur'dan

    İdareciler reis değil, hizmetkârdır
    Faruk ÇAKIR

    Adil olmak için paraya ihtiyaç yok ki!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.