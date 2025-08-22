"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Kestane kebap yemesi sevap

İbrahim Aktaşcı
22 Ağustos 2025, Cuma
Vaktiyle, memleketin birinde, bir seyyar satıcı, bir bankanın karşısında oturmuş kestane satmaktadır.

Bir alacaklısı seyyar satıcının yanına gelir ve verdiği borcu geri ister. Seyyar satıcı, “Paranı vermeyi çok isterdim ama mukavelem var ödeyemem” der. 

Öfkelenen alacaklı “Ne mukavelesi be adam?” diye sorunca, seyyar satıcı lafın devamını şöyle getirir: “Şu karşıdaki bankayla aramızda mukavele var. Ben kimseye para vermeyeceğim, banka da kimseye kestane satmayacak…”

Malumunuz, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos’ta CHP’den istifa etmiş, aynı gün AKP’nin 24’üncü kuruluş yıldönümü programında AKP’ye katılmıştı.

CHP lideri Özgür Özel, Çerçioğlu’nun “ya içeri atıl ya gel partime katıl” diye tehdit edildiğini, Çerçioğlu’nun da hapis korkusu ile AKP’ye katıldığını iddia etmişti. Çerçioğlu ise Özel’i yalanlamış ve CHP ile yaşadığı sorunları “transfer” gerekçesi olarak sunmuştu. 

Özgür Özel Pazartesi günkü Aydın Mitinginde, bu iddiasının arkasında durdu ve şunları söyledi: 

“Bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Özlem Çerçioğlu hakkında yapmış olduğu suç duyuruları, hazırlanan 13 iddianame ve ekleri. Üç dev klasör. Bundan haberdar olup titremeye başlayınca sordum ‘Veremeyeceğin hesap var mı?’ dedi ki ‘Normalde yok, ama bunlara güven olmaz.’ Dedim ki ‘Biz CHP’yiz, biz ne dosyadan, ne iftiradan yılarız. Her başkan gibi senin de kaya gibi arkanda dururuz’…”

Çerçioğlu’nun söylediği iddia edilen “Normalde veremeyeceğim hesap yok, ama bunlara güven olmaz” sözleri manidar. Manası yazının sonunda.

Hikâyemize dönelim. Kıssadaki ödünç para oy, kestane makam ve banka ise iktidar hükmündeler. 

Özlem Çerçioğlu’na “Biz sana AKP’ye katıl diye mi oy verdik” diye tepki gösteren CHP’liler, bugün Çerçioğlu’ndan borçlarını geri istiyorlar. Çerçioğlu da “Bankayla mukavelem var veremem” diyor. 

Şimdi biraz kestane üzerine konuşalım. 

** Kestane karası: Kestane Kerratı da denilen Kestane Karası, Karadeniz’in meşhur bir fırtınasıdır. Kestanelerin hasat mevsimine denk gelen bu fırtına, kestanelerin ağaçtan dökülmesine sebep olurmuş. 

Fazlasıyla örneği görüldüğü üzere, tek adam rejimi kazanamadığı belediyeler üzerinde kestane karası estiriyor. Belediyelere kayyım atanması, belediye başkanları hakkında dava açılması ve onların tutuklanmaları. 

** Kestane balı: Kestane kerratından kurtulan ve bankayla mukavele imzalayan “seyyar(!)” satıcıların ise keyfine diyecek yok. Evvelâ banka kimseye kestane satmıyor, yani o koltuğa kimseyi oturtmuyor. 

Bir de kestanenin balı var ki tadından yenmez. Misal, Çerçioğlu AKP’ye katıldıktan sonra, İller Bankası, Aydın Büyükşehir Belediye’sine 860 Milyon TL finansman sağlamış. 

Çerçioğlu da belediye çalışanlarının maaşlarına %23 zam yapmış. Bununla da kalmamış Su ve Kanalizasyon İdaresi araç filosuna yeni araçlar katmış. Araçların plakaları ise tesadüfe bakın ki “AAK” imiş. 

** Kestane kurdu: Hikâyemizde kestane, câh ve makam hükmünde idi. Bugün ne yazık ki ülkemizde her makamın, yani her kestanenin içinde bir “kurt” var. Kestanenin içine giren değil, kestanenin bizzat kendisi haline gelmiş olan…

** Kestane tartan kantar: Gelelim Çerçioğlu’nun söylediği iddia edilen “Normalde veremeyeceğim hesap yok, ama bunlara güven olmaz” sözlerine. 

Çerçioğlu, ‘Biz CHP’yiz, biz ne dosyadan ne iftiradan yılarız. Her başkan gibi senin de kaya gibi arkanda dururuz’ diyen ve adalet vurgusu yapan Özgür Özel’e, yargıya güvenmediğini belirten şu cevabı veriyor:

“Senin aradığın kantar, Bursa’da kestane tartar…”

