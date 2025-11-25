Aile saadeti, muhabbet ve şefkat - 3

Ailede bu zamanda çok dikkat edilmesi gereken önemli bir konu da hayatın maddî manevî meyvesi olan çocuklardır.

ÇOCUKLARA KARŞI İLGİ-ALÂKA VE EĞİTİMİN ÖNEMİ

Anne-babanın çocuklarına; şefkat, sevgi, merhamet, ilgi, alâka, yardım, rehberlik, eğitim ve hayata hazırlanmasındaki en önemli rehber İlâhî emirlerdir. Bunlar: zaman, zemin, dozaj, metot sorumluluk ve sabır ister. Bu basamakların atlanması ve ihmali; çocuğun doğumundaki sevinç ve saadeti, büyüyünce dayanılmaz acılara dönüştürebilir.

BU KONULARDAKİ BAZI AYETLER: ÇOCUĞUN YARATILMASINDAKİ

İRADE VE HİKMET: “Allah kızları erkek çocuklara tercih mi etti?” (Saffat, 153.) Göklerin ve yerin egemenliği Allah’ındır. O ne dilerse yaratır. Dilediğine kız çocuklar bağışlar, dilediğine erkek çocuklar bağışlar. (Şûrâ, 49.) Size eski gücünüzü tekrar verdik; servet ve evlâtlarla sizi destekledik ve sayınızı çoğalttık. (İsra, 6.)

ÇOCUKLAR İÇİN YAPILACAK DUA: İbrahim “Yâ Rabbi,” demişti, “bu beldeyi güvenli bir belde yap; beni ve evlâtlarımı putlara tapmaktan uzak tut. (İbrahim, 35.)

EVLAT VE MALLAR

ALLAH’IN LÜTFUDUR: Mal da evlât da dünya hayatının süsüdür. Bâki kalan iyiliklerin ise Rabbinin katında daha hayırlı mükâfatları vardır ve onlar ümit bağlanmaya daha çok lâyıktır. (Kehf, 46.) Sizi Bize yaklaştıracak olan ne mallarınızdır ne evladınızdır—ancak iman eden ve güzel işler yapan kimse müstesna. Yaptıkları işlerden dolayı onlara iki kat mükâfat vardır ve onlar Cennetin yüksek köşklerinde güven içindedirler. (Seb’e, 37.)

Çocuklar arasında eşitlik: Çocuklarınız hakkında Allah size şunu emrediyor: Erkek çocuğa iki kız hissesi vardır. Çocukların hepsi kız ise ve ikiden fazla ise, mirasın üçte ikisi onların olur. Sadece bir kız çocuk ise, mirasın yarısı ona aittir…” (Nisâ, 11.)

• Rabbiniz sizi erkek çocuklarla seçkin kıldı da kendisine melekleri kız evlât edindi, öyle mi? Gerçekten siz pek büyük bir söz söylüyorsunuz. (İsra, 40.)

EVDE ODALARA GİRME

NEZAKETİ: “Çocuklarınız bulûğa erdiklerinde, onlar da büyükler gibi izin istesinler. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor.” (Nûr, 59.)

EVLAT VE MALLARIN İMTİHAN OLMASI: Doğrusu mallarınız, evlatlarınız, sizin için sadece bir imtihandır. Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır; onlardan sakının. Fakat affeder, hoş görür ve kusurlarını örterseniz, hiç şüphe yok ki Allah da çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. (Tegabün, 14.) Mallarınız ve evlâdınız Allah’ı anmaktan sizi alıkoymasın. Bunu yapanlar, hüsrana düşenlerin tâ kendisidir. (Mûnafikun, 9.) Ne yakınlarınızın ne de çocuklarınızın kıyamet gününde size bir faydası olmaz. Allah o gün aranızı ayırır. (Mümtehine, 3.) Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Allah onlara daha dünyada iken bunlarla sıkıntı vermeyi ve canlarının kâfir olarak çıkmasını istiyor. (Tevbe, 85.) Şunu da bilin ki, mallarınız ve evlâtlarınız bir imtihandır; Allah katında ise büyük bir ödül vardır. (Enfal, 28.)

BULÜĞDAN ÖNCE VEFAT EDEN ÇOCUKLARIN

CENNETTEKİ MÜKAFATI: Etraflarında hiç yaşlanmayacak çocuklar dolaşır. Onları bir görsen, saçılmış inciler sanırsın. (İnsan, 19.)

Hülâsa, her konuda insanlığın ana rehberi olan Kur’ân’ı Kerîm’de, aile hayatının bütün safhalarını tanzim eden ayetler vardır. Yüzlerce belki binlerce de hadis-i şerifler vardır. İnşallah bunlara gelecek yazılarımızda temas edeceğiz.

—Devam edecek—