"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2025 SALI - YIL: 56

Siyaset-hürriyet ve istibdat

M. Ali KAYA
25 Kasım 2025, Salı
İstibdat, hürriyet, hukuk ve adalet gibi kavramlar siyasi kavramlardır.

Sizin hukukla ve adaletle alakanız varsa, baskı görüyorsanız ve hürriyet istiyorsanız siyasetle ilgilenmeniz gerekir. Ben siyasete karışmıyorum ve ilgilenmiyorum dersiniz, ama siyaset sizinle ilgilenir. Size baskı uygular, hürriyetinizi elinizden alır ve size zulmeder. 

Siyaset bununla kalmaz, sizin cebinize müdahale eder, paranızı alır ve sizi fakirleştirir. Farkına varmazsınız. Siyaset sizi aldatır ve demagoji ile bütün bu olumsuzlukları yine size yıkar ve sizi suçlu çıkarır. Sonra sizin hakkınızı en iyi ben savunurum ve sizi ben korurum der yine sizin oyunuzu alır. Bunu defalarca yapar ve siz onun bu başarısına hayran olursunuz ve onu avucunuz patlayana kadar alkışlarsınız. 

İşte siyaset böyle bir şeydir. Bundan dolayı Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder” buyurur. Hukukun bilinmesi için her şeyden önce hukuksuzluğun bilinmesi gerekir. Bediüzzaman bu sebeple önce “İstibdadın ne olduğunu” ortaya koyar. Çünkü bütün kötülüklerin kaynağı istibdattır. 

««

Bediüzzaman istibdadı şöyle tarif eder: “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür; meşrutiyet, adalet ve Şeriattır. Padişah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halifedir; biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tâbi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar. Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilâftır. Bu üç düşmana karşı sanat, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz.” (Tarihçe-i Hayat, s. 73.)

Bediüzzaman yine 31 Mart Olayında haksız olarak çıkarıldığı Divan-ı Harb-i Örfî müdafaasında “Milletin efendisi, onlara hizmet edendir” (Deylemî, Firdevs bi-Me’sûri’l-Hitâb, Beyrut-1986, 2: 324.) hadisinin sırrıyla, Şeriat âleme gelmiş; tâ istibdadı ve zalimâne tahakkümü mahvetsin” (Tarihçe-i Hayat, 74.) demektedir. Mebusana hitabında da şöyle der: “Eğer Şeriat tecessüm ve temessül etse idi, istibdadı şeytan gibi tel’in edecekti. Şeriatı bertaraf bırakmayınız; tâ istibdat pis eliyle vücudunu lekedar etmesin” (ESDE, Makalat, Mebusana Hitap, s.33.) 

Bediüzzaman burada İstibdadın şeriatı kullanarak din adına baskı kurarak kendi baskıcı yönetimini devam ettirebileceğini söylüyor. Bediüzzaman bu sebeple der ki: “Din dahilde menfi tarzda istimal edilmez. Otuz sene halife olan bir zat, menfî siyâset namına istifade edildi zannıyla şerîata gelen tecavüzü gördünüz” (ESDE, Sünûhat, 2013, s. 498.) buyurur.

««

İstibdat heveslileri dini siyasetlerine ve istibdatlarına alet etmek, dinin arkasına sığınarak sanki din emrediyormuş gibi kendi baskıcı yönetimlerini devam ettirmek için “İslam’da hürriyet yoktur. Demokrasi küfürdür” diyorlar. Biz de onlara soruyoruz: “İstibdat İslami midir?” 

Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Komisyon heyeti İmralı’ya gitti

    Demokrat Parti, komisyondan çekildi

    Merz: Ukrayna toprak tavizleri vermeye zorlanmamalı

    “Dünya büyük bir uyanış yaşıyor”

    Bursa-Orhangazi'de 23 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle tedavi altına alındı

    MSB: Düşen kargo uçağının enkaz inceleme işlemleri tamamlandı

    İsrail hapishanelerinde sistematik işkence var

    Mehmet Tezkan: Erdoğan böyle bir tablo istememişti

    Türkiye’nin 2 tekstil devi iflas etti

    Ayasofya Camiinde restorasyon tartışması

    Çin, 2026'nın başında Şam Büyükelçiliğini yeniden açacak

    Malezya'da sellerden yaklaşık 11 bin kişi etkilendi

    Katliamın son bilançosu: 70 bin ölü

    "Ukrayna liderliği çabalarımız için hiçbir minnet duymadı”

    Meteoroloji Batı Karadeniz'i uyardı

    Öğretmenler, gençlerin problemlerini anlattı: “Her şey ailede başlıyor”

    ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması

    Erdoğan neden susuyor?

    İsrail, Beyrut’u da vurdu: 5 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.