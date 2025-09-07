Nasreddin bacağını uzatır!

Vaktiyle, memleketin birinde iki arkadaş tiyatrodan çıkarlar. Arkadaşlardan biri cüzdanından binlik bir banknot çıkarır ve vestiyere bırakır. Öbürü şaşırır, “Yahu ne yaptın sen, vestiyere o kadar para verilir mi?”

Arkadaşı cevaplar: “Az bile verdim. Adamın bana verdiği paltoyu görmüyor musun?”

Malumunuz, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 8 Ekim 2023’te gerçekleşen CHP İstanbul İl Kongresinin iptali için açılan davada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

Mahkeme, eski il başkanları olan; Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ı geçici olarak görevlendirdi.

Bu kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı.

Karara tepki gösteren Özgür Özel’in hedefinde Gürsel Tekin de vardı. Özgür Özel’in söyledikleri dikkat çekiciydi:

“Böyle önce görevi kabul edip, cenazeden bahsedip ondan sonra bu partiye seçilmiş il başkanı gibi gelemezsiniz. Ben de daha sonradan öğrendim; hiç aidat ödememiş bundan önce, karardan bir gün önce ödemiş. Bu sırf Gürsel Tekin’in konuyu bildiğini değil, mahkemenin de kararı bir gün önceden başkalarına söylediğini gösteriyor.”

Yani Özel diyor ki Gürsel Tekin, “Aidat borçlarını niye ödedin” diye soranlara, “Adamın bana verdiği paltoyu görmüyor musun?” cevabını vermiş. Gürsel Tekin’e Özgür Çelik’in paltosunu giydirmişler!

Hadi palto neyse de iddialar doğruysa vahim olan durum şu: Birileri kararı çoktan vermiş, mahkemeye bildirmiş, mahkeme de “Emriniz başım üstüne” demiş ve kopyala yapıştır yapmış. Gürsel Tekin de bu kararı mahkemeden önce öğrenmiş ve palto gelecek yerden aidatı sakınmamış.

Mahkemelerin sipariş üzere karar vermesi ve Hukuk Mahkemelerinin YSK’yı aşarak Parti seçimlerine karışması gösteriyor ki AKP, çok partili sistemi bitirmeye kararlı ve artık Türkiye’de muhalefet partisi istemiyor.

Bunu partileri tümden ortadan kaldırarak değil de Rusya’da Putin’in yaptığı gibi muhalefeti ezerek ve kontrolü altına alarak yapmak istiyor.

Bunun için de bir zamanlar MHP'ye Kurultay davası üzerinden yaptığını şimdi CHP’ye yapmak istiyor.

Doğrusu biraz da suç bizde. Bir şeyi kırk kere söylersen olur demişler. AKP’ye tek parti rejimi diye diye onu sahiden tek parti haline getirdik!

İl Kongresinin iptalinden bir sonraki adım ise galiba Kurultay’ın iptali olacak. İl Kongresinin iptali aynı zamanda bir tür nabız yoklama gibi görünüyor.

“CHP’nin aldığı her darbe milletin, Müslümanların hayrınadır, üzülmemek lâzımdır” fikri ve zihniyetiyle, hukuksuzluğa ses çıkarılmadıkça, AKP de ellerini ovuşturuyor. Hayır hayır, ayaklarını uzatıyor:

Vaktiyle, Hoca Nasreddin bir köy camisinde vaaz verirken, ayakları ağrımış ve ayaklarını uzatarak vaaza devam etmiş. Bu sırada içeri kerli ferli bir adam girmiş. Tanımadığı bu adamdan çekinen Hoca Nasreddin, adamın müftü ya da âlim biri zannedip ayağını toplamış.

Vaazın konusu ise sabah namazının vakti imiş. Bu yabancı adam söz almış ve “hocam demiş ya güneş şafak sökmeden doğarsa, o zaman ne yapacağız?”

Hoca hemen bacağını uzatmış ve şöyle demiş: “Sen bu soruyu sorarsan, Nasreddin de bacağını uzatır.”